Ткнул 15 раз. Памфилова раскрыла детали нападения

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24» раскрыла подробности нападения на неё неизвестным мужчиной в стенах собственного дома минувшей ночью. По словам чиновницы, злоумышленник 10-15 раз пытался ударить её электрошокером, но, к счастью, устройство не сработало, поэтому на теле Памфиловой вместо ожогов остались только синяки и царапины.

Глава ЦИК напомнила, что проснулась ночью, чтобы запустить в дом кошку, которая привыкла бегать по участку.

«Пошла ко входу, и вдруг такая темная тень мечется», — отметила Памфилова.

Чиновница заявила, что, когда злоумышленник понял, что его обнаружили, то сразу же вытащил из «котомки» электрошокер и несколько раз пытался ударить её.

«Он в меня раз 10-15 пытался ткнуть его, и он искрил, трещал, ну ткнул… У меня следы такие серьезные есть, но видимо … попал в то место, которое, наверное, не так сильно», — подчеркнула глава ЦИК.

Памфилова отметила, что на её теле остались только синяки и царапины. При этом чиновница подчеркнула, что физическая боль для неё в этой ситуации не играет большой роли. Она заявила, что испытала большое эмоциональное напряжение. По словам главы ЦИК, в результате нападения в доме не пропали ценные вещи.