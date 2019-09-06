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Ткнул 15 раз. Памфилова раскрыла детали нападения 

Рамблер 10 минут назад
Глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24» раскрыла подробности нападения на неё неизвестным мужчиной в стенах собственного дома минувшей ночью. По словам чиновницы, злоумышленник 10-15 раз пытался ударить её электрошокером, но, к счастью, устройство не сработало, поэтому на теле Памфиловой вместо ожогов остались только синяки и царапины.
Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой
Глава ЦИК напомнила, что проснулась ночью, чтобы запустить в дом кошку, которая привыкла бегать по участку.
«Пошла ко входу, и вдруг такая темная тень мечется», — отметила Памфилова.
Чиновница заявила, что, когда злоумышленник понял, что его обнаружили, то сразу же вытащил из «котомки» электрошокер и несколько раз пытался ударить её.
«Он в меня раз 10-15 пытался ткнуть его, и он искрил, трещал, ну ткнул… У меня следы такие серьезные есть, но видимо … попал в то место, которое, наверное, не так сильно», — подчеркнула глава ЦИК.
Памфилова отметила, что на её теле остались только синяки и царапины. При этом чиновница подчеркнула, что физическая боль для неё в этой ситуации не играет большой роли. Она заявила, что испытала большое эмоциональное напряжение. По словам главы ЦИК, в результате нападения в доме не пропали ценные вещи.
«В доме ничего не пропало, никакого ограбления не было, может, не успел, может, я его напугала», — предположила Памфилова.
Комментарии82
Происшествия , Видео , Элла Памфилова , Центризбирком России
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