СМИ: журналист Илья Азар подал жалобу в СК на полицейских

Специальный корреспондент "Новой газеты" Илья Азар подал жалобу в Следственный комитет РФ на полицейских, которые задержали его 2 сентября после участия в несогласованной акции и доставили в ОВД , оставив ребенка журналиста без присмотра одного в квартире, сообщила в пятницу "Новая газета" со ссылкой на документ.

По данным издания, во время задержания полицейские не представились и не показали служебные удостоверения. Журналист также объяснил представителям правопорядка, что дома находится несовершеннолетний ребенок и попросил подождать жену, но полицейские не разрешили ему зайти в квартиру.

Вечером 2 сентября участвовавший в прошедшей 31 августа несанкционированной акции Азар был задержан, доставлен в ОВД "Красносельский" и отпущен после составления административного протокола по ч. 8 ст. 20.2 ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), по которой грозит штраф до 300 тыс. рублей или административный арест сроком до 30 суток. Мещанский суд во вторник обнаружил нарушения в протоколе и вернул его в полицию.