Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: журналист Илья Азар подал жалобу в СК на полицейских 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Азар подал жалобу в СК на полицейских
Фото: РИА Новости
Специальный корреспондент "Новой газеты" Илья Азар подал жалобу в Следственный комитет РФ на полицейских, которые задержали его 2 сентября после участия в несогласованной акции и доставили в ОВД, оставив ребенка журналиста без присмотра одного в квартире, сообщила в пятницу "Новая газета" со ссылкой на документ.
По данным издания, во время задержания полицейские не представились и не показали служебные удостоверения. Журналист также объяснил представителям правопорядка, что дома находится несовершеннолетний ребенок и попросил подождать жену, но полицейские не разрешили ему зайти в квартиру.
Вечером 2 сентября участвовавший в прошедшей 31 августа несанкционированной акции Азар был задержан, доставлен в ОВД "Красносельский" и отпущен после составления административного протокола по ч. 8 ст. 20.2 ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), по которой грозит штраф до 300 тыс. рублей или административный арест сроком до 30 суток. Мещанский суд во вторник обнаружил нарушения в протоколе и вернул его в полицию.
ТАСС: последние новости
Сотрудник магазина в Москве избил покупателя за кражу бутылки водки Сотрудник магазина в Москве избил покупателя за кражу бутылки водки Эксперт сообщил, что решение об экстрадиции сотрудника ОДК будет принимать суд Италии Эксперт сообщил, что решение об экстрадиции сотрудника ОДК будет принимать суд Италии Два человека погибли в пожаре в квартире на юге Москвы Два человека погибли в пожаре в квартире на юге Москвы
Комментарии
Происшествия , Илья Азар , СКР , МВД , Новая газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен88
Путин назвал Сталина «папашей»
Путин назвал Сталина «папашей»7
США отказали России в покупке ракет
США отказали России в покупке ракет183
Ткнул 15 раз. Памфилова раскрыла детали нападения
Ткнул 15 раз. Памфилова раскрыла детали нападения187
Повышение пенсионного возраста оценили в кабмине
Повышение пенсионного возраста оценили в кабмине5
Видео
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
00:42
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Политика
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
На Памфилову напал неизвестный
01:27
На Памфилову напал неизвестный
Происшествия
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
03:09
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
Политика В мире
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
20:14
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение