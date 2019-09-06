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Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой 

Рамблер 48 минут назад
Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой
Фото: РИА Новости
Телеканал Рен-ТВ на своём сайте опубликовал видео с места нападения на главу Центризбиркома Эллу Памфилову. Судя по записи злоумышленник намеренно пробирался на участок чиновницы, поскольку его не остановило даже металлическое ограждение.
На Памфилову напали с электрошокером
Виде снято в подмосковной Истре, где находится дом Памфиловой. В ролике видно, что забор серьёзно пострадал от действий преступника, который выломал несколько прутьев таким образом, что одна из секций ограждения теперь открывается как калитка.
В ночь на 6 сентября в дом главы ЦИК проник неизвестный. По данным полицейских, человек в маске попал на террасу дома через окно и несколько раз ударил Памфилову электрошокером. После этого он скрылся.
Источник в правоохранительных органах рассказал «Интерфаксу», что ударов током Памфилова не получила, возможно, шокер взломщика не сработал. По словам собеседника агентства, глава ЦИК увидела неизвестного на террасе своего дома, когда вышла впустить с улицы кошку. Памфилова схватила стул и попыталась его выгнать.
Следователи возбудили по факту случившегося дело по части три статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище).
По словам чиновницы, после нападения она чувствует себя нормально, поэтому глава ЦИК не стала отменять запланированные мероприятия.
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