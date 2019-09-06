Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой

Телеканал Рен-ТВ на своём сайте опубликовал видео с места нападения на главу Центризбиркома Эллу Памфилову. Судя по записи злоумышленник намеренно пробирался на участок чиновницы, поскольку его не остановило даже металлическое ограждение.

Виде снято в подмосковной Истре, где находится дом Памфиловой. В ролике видно, что забор серьёзно пострадал от действий преступника, который выломал несколько прутьев таким образом, что одна из секций ограждения теперь открывается как калитка.

В ночь на 6 сентября в дом главы ЦИК проник неизвестный. По данным полицейских, человек в маске попал на террасу дома через окно и несколько раз ударил Памфилову электрошокером. После этого он скрылся.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Интерфаксу» , что ударов током Памфилова не получила, возможно, шокер взломщика не сработал. По словам собеседника агентства, глава ЦИК увидела неизвестного на террасе своего дома, когда вышла впустить с улицы кошку. Памфилова схватила стул и попыталась его выгнать.

Следователи возбудили по факту случившегося дело по части три статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище).

По словам чиновницы, после нападения она чувствует себя нормально, поэтому глава ЦИК не стала отменять запланированные мероприятия.