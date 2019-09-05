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Канатоходец сорвался между башнями «Москва-Сити» 

Рамблер + ещё 1 13 минут назад
В Сети появилась запись неудачной тренировки канатоходца, который пытался на большой высоте пройти по тросу расстояние между башнями «Москва-Сити». Захватывающее видео появилось на странице одного из ресурсов в Instagram.
На записи виден силуэт человека, который находится на огромной высоте между двумя башнями. Несколько секунд экстремал стоит на одном месте не двигаясь, а затем срывается. К счастью, по видео становится понятно, что канатоходец выполнял трюк со страховкой: после падения он будто зависает в воздухе.
По данным канала «360», происходящее на записи — тренировка одного из канатоходцев, которые на праздновании Дня города Москвы планируют установить новый мировой рекорд. Отмечается, что экстремал тренировался на высоте в 300 метров.
По данным сервиса «KudGo», мировой рекорд готовятся побить канатоходцы из России, Германии, Франции и Канады.
Мероприятие запланировано на 7 и 8 сентября. Отмечается, что экстремалам предстоит пройти расстояние в 245 метров между башнями «Око» и «Нева» на высоте в 350 метров, что на 100 метров больше действующего рекорда.
Комментарии22
Происшествия , Новости Москвы
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