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Три человека погибли при обрушении здания в Подмосковье 

ТК «Звезда» + ещё 109 23 минуты назад
Три человека погибли при обрушении здания в Подмосковье
Фото: РИА Новости
В ходе разбора завалов обнаружены двое погибших. До этого спасатели нашли тело одного человека.
Три человека погибли при обрушении здания бывшего детского лагеря в Сергиево-Посадском районе Подмосковье. Инцидент произошел в четверг, 5 сентября, во время работ по демонтажу. Сегодня спасатели обнаружили тело одного из рабочих, судьба еще двоих до сих пор была не известна.
«В ходе разбора завалов обнаружены двое погибших. До этого спасатели нашли тело одного человека», — сообщили в региональном управлении МЧС.
Общая площадь зоны обрушения неэксплуатируемого здания в поселке Новая Шурма составила 64 квадратных метра.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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Происшествия , МЧС , СКР , Московская область
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