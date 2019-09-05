Опоздавшего пилота заменил пассажир

Вызвался помочь: британский пассажир сел за штурвал вместо опоздавшего пилота

Пассажир британской авиакомпании сел за штурвал вместо опоздавшего пилота. Мужчина направлялся вместе со своей семьей в отпуск в испанский Аликанте, однако рейс задерживали на два часа — в итоге выяснилось, что он является квалифицированным летчиком, который на тот момент находился в отпуске. Он сам вызвался подменить пилота и благополучно доставил пассажиров в страну назначения.

Пилот британской авиакомпании EasyJet опоздал на свой рейс — в результате за штурвал самолета посадили пассажира, сообщает Manchester Evening News. 1 сентября в Великобритании задержали рейс из Манчестера в испанский Аликанте. Как пояснили в EasyJet, во французском воздушном пространстве возникли проблемы, из-за которых пилот был вынужден находиться некоторое время на территории Франции . По данным «Би-би-си», в тот день задержали множество рейсов в Великобританию.

В то же время в самолете, который уже на протяжении двух часов ожидал вылета, сидел пассажир Майкл Брэдли — он летел на отдых со своей женой и малолетним сыном. Выяснилось, что британец является квалифицированным пилотом EasyJet, однако в тот момент он официально находился в отпуске.

В итоге Брэдли позвонил в авиакомпанию и сообщил, что готов сесть за штурвал — лицензия пилота и другие необходимые документы у него были с собой. После разрешения от руководства он вышел к пассажирам лайнера и рассказал о случившемся, чтобы они не находились в неведении.

По словам представителя авиакомпании, мужчина прошел проверку перед тем, как управлять самолетом, и уже через некоторое время борт благополучно приземлился в Аликанте.

Не менее забавный случай произошел на борту самолета в США. Там пилот американской авиакомпании пустил малолетнюю девочку в кабину, чтобы она почувствовала себя настоящим штурманом. Видео инцидента опубликовало издание Daily Mail. 3 сентября лайнер должен был отправиться из техасского Далласа в калифорнийский Окленд. На кадрах видно, как перед вылетом из аэропорта девочка подошла к кабине пилота и заглянула внутрь — летчик увидел ее и дал в руки рацию. Мужчина попросил ребенка, чтобы он объявил пассажирам о взлете.

«Я поведу самолет, как будто я украла его. Но я посажу его так, словно я купила его. Потому что я лучшая, и никто не лучше меня. Второй пилот Крис — мой хороший приятель. Он мне немного поможет. Но помните, если посадка будет мягкой, то это моя заслуга. Но если она будет жесткой, в этом виноват Крис», — рассказала юная американка в рацию.

В тот же день в аэропорту шотландского города Глазго произошла менее веселая ситуация. 3 сентября там арестовали двух пилотов авиакомпании United Airlines, которые пришли на рейс в состоянии сильного алкогольного опьянения, писал The Sun.

По предварительным данным, летчики должны были сесть за руль самолета, совершающего перелет из Глазго в Ньюкар. Перед полетом они прошли необходимое тестирование на наличие спирта в крови — в итоге проверка выявила, что оба мужчины были пьяны.

Полицейские задержали их в аэропорту. В итоге пилотов отправили под арест, который продлится до 6 сентября — в этот день британцы предстанут перед судом. «Эти пилоты были немедленно сняты со службы, и мы полностью сотрудничаем с местными властями», — сообщили в авиакомпании. В итоге рейс совершили другие летчики, и все пассажиры успешно добрались в Ньюкар.

Инцидент с отстранением летчика произошел и в России 5 августа. В тот день 26-летнюю девушку, работавшую в авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за задолженностей. Об этом сообщало издание «Ридус» со ссылкой на источник в компании перевозчика.

Выяснилось, что у россиянки есть налоговые задолженности, долги по штрафам ГИБДД и кредитам на общую сумму в 1 млн рублей.

По данным городского управления Федеральной службы судебных приставов, в отношении пилота было возбуждено 127 исполнительных производств, из которых более 100 — штрафы за превышение скорости и неправильную парковку. Одни только нарушения правил дорожного движения обошлись ей в 130 тыс. рублей. При этом штрафы приходили девушке из разных регионов России.

Отмечается, что после того, как россиянку сняли с ее первого международного рейса, она сразу погасила все долги и набежавшие пени.

В тот же день был задержан вылет другого самолета — авиакомпании Azur Air, направлявшийся из Сургута в турецкую Анталью. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на справочную перевозчика. Самолет должен был вылететь в Турцию в 3.40 ночи, однако в итоге рейс задержали на семь часов. Причиной инцидента стало то, что командир воздушного судна почувствовал недомогание и не мог сесть за штурвал.