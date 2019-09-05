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В сирийских тюрьмах нашли детей из России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
В сирийских тюрьмах нашли детей из России
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова заявила, что в ходе ее визита в Сирию в тюрьмах страны были обнаружены дети-граждане России.
Об этом омбудсмен рассказала РИА «Новости». По ее словам, четверых детей планируют вернуть в Россию.
«Мы обнаружили наших детей в тюрьмах Сирии, и сейчас проведена работа по возвращению детей из тюрем САР… Дай бог, четыре ребенка мы вернем», — заявила Кузнецова.
По ее словам, дети оказались в тюрьмах вместе с осужденными матерями. Детям от пяти до девяти лет. Родственники одного ребенка уже связались с аппаратом омбудсмена и ждут его прибытия домой.
«Насколько я понимаю, по сирийским правилам не должно быть детей в тюрьме, просто оставили их с мамой, не желая разлучать. Здесь благодаря этой позиции мы нашли этих детей», — отметила Кузнецова.
Ранее в июле из тюрем Ирака в Россию были доставлены 30 детей.
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Происшествия , Анна Кузнецова , РИА Новости , Сирия
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