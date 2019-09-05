Посетители провалили пол в ночном клубе в Колумбии

В столице Колумбии Боготе посетители ночного клуба провалили пол. Около тридцати подростков интенсивно прыгали под музыку, от чего многие оказались в ловушке, провалившись в подвал, сообщает Mirror.

В результате происшествия пострадали семь человек в возрасте от 16 до 21 года. Впрочем, их жизни ничто не угрожает.

На место инцидента приехала пожарная бригада. По словам главы подразделения, заведение в этот вечер было явно переполнено. В клубе находились примерно 300 человек. На первом этаже, где провалился пол, танцевали от 50 до 60 подростков.

Ранее сообщалось, что в поликлинике Кургана провалился пол, но администрация не растерялась и распорядилась положить над дырой деревянную балку. Кадры из лечебного учреждения собрали множество возмущенных комментариев интернет-пользователей.