В эскалатор в петербургском метро затянуло ребенка

В среду, 4 сентября, на станции метро «Чкаловская» произошел неприятный инцидент. Как сообщают в пресс-службе Петербургского метрополитена, в работающий эскалатор затянуло 11-летнюю петербурженку.

По предварительным данным, правую руку девочки затянуло под поручень. По «лестнице» она двигалась вместе с пожилой женщиной.

На место в срочном порядке прибыли экстренные службы, руку девочки вызволили из объятий техники, а также оказали первую помощь.

В пресс-службе метрополитена призывают соблюдать меры предосторожности во время движения по эскалатору, а также напоминают взрослым следить за детьми.