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В эскалатор в петербургском метро затянуло ребенка 

АиФ Санкт-Петербург 6 часов назад
В эскалатор в петербургском метро затянуло ребенка
Фото: pixabay.com
В среду, 4 сентября, на станции метро «Чкаловская» произошел неприятный инцидент. Как сообщают в пресс-службе Петербургского метрополитена, в работающий эскалатор затянуло 11-летнюю петербурженку.
По предварительным данным, правую руку девочки затянуло под поручень. По «лестнице» она двигалась вместе с пожилой женщиной.
На место в срочном порядке прибыли экстренные службы, руку девочки вызволили из объятий техники, а также оказали первую помощь.
В пресс-службе метрополитена призывают соблюдать меры предосторожности во время движения по эскалатору, а также напоминают взрослым следить за детьми.
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