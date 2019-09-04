Съемочную группу фильма «Чики» обстреляли в КБР

Съемочную группу фильма «Чики» обстреляли в Кабардино-Балкарии

Неизвестный мужчина обстрелял машины съемочной группы фильма «Чики» в Кабардино-Балкарии . Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал режиссер картины Эдуард Оганесян

Он уточнил, что стрелка уже задержала полиции. Играющая в фильме актриса Ирина Горбачева не пострадала.

«Мы продолжаем снимать. Никто не ранен. У нас просто ребята несколько дней назад попали в ДТП. Это отдельная история. Человек обстрелял машины наши и был арестован сотрудниками полиции», — пояснил он.

По словам режиссера, на них напал местный житель. Об его мотивах неизвестно.

В отделе полиции отказались от комментариев.