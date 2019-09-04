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Съемочную группу фильма «Чики» обстреляли в Кабардино-Балкарии 

360tv.ru + ещё 3 2 часа назад
Съемочную группу фильма «Чики» обстреляли в КБР
Фото: 360tv.ru
Неизвестный мужчина обстрелял машины съемочной группы фильма «Чики» в Кабардино-Балкарии. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал режиссер картины Эдуард Оганесян.
Он уточнил, что стрелка уже задержала полиции. Играющая в фильме актриса Ирина Горбачева не пострадала.
«Мы продолжаем снимать. Никто не ранен. У нас просто ребята несколько дней назад попали в ДТП. Это отдельная история. Человек обстрелял машины наши и был арестован сотрудниками полиции», — пояснил он.
По словам режиссера, на них напал местный житель. Об его мотивах неизвестно.
В отделе полиции отказались от комментариев.
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Происшествия , Другое , Ирина Горбачева , Эдуард Оганесян , Радиостанция "Говорит Москва" , Кабардино-Балкарская Республика
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