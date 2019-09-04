СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ узнали имена погибших на Ставрополье пилотов Су-25 

РИА Новости 8 минут назад
Стали известны имена двоих погибших пилотов штурмовика Су-25УБ, разбившегося накануне на Ставрополье. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Катастрофа Су-25: найдены тела
Жертвами катастрофы стали Юрий Борцов и Артем Лычев. Они проживали в Буденновске.
Накануне штурмовик, выполнявший учебно-тренировочный полет без боекомплекта, разбился примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска. Самолет при ударе об землю взорвался и полностью разрушился. Кабина ушла под землю на глубину более трех метров, ее извлекли из воронки. Специалисты нашли оба "черных ящика" — речевой самописец и прибор регистрации параметров полета. По предварительным данным, их техническое состояние оценивается как удовлетворительное.
Су-25 — бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище "Грач".
Су-25УБ — двухместный учебно-боевой самолет для подготовки и тренировки летчиков, может решать боевые задачи в полном объеме.
Последние новости
Украинцы возмутились: в состав Польши "включили" Львов и Ровно Украинцы возмутились: в состав Польши "включили" Львов и Ровно Потопить за Крым. Репортаж из района ракетного удара в Черном море Потопить за Крым. Репортаж из района ракетного удара в Черном море Пир стервятников: что кроется за газовой сделкой США, Польши и Киева Пир стервятников: что кроется за газовой сделкой США, Польши и Киева
Комментарии
Происшествия , Армия , Видео , Войска , Юрий Борцов , Ставропольский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен401
Украинку убили во время секса в Турции
Украинку убили во время секса в Турции13
Невежды: Поклонская осадила болгарских дипломатов
Невежды: Поклонская осадила болгарских дипломатов295
«Придурки так говорили»
«Придурки так говорили»334
Соловьев предрек Украине новые войны
Соловьев предрек Украине новые войны6
Видео
Соловьев предрек Украине новые войны
02:30
Соловьев предрек Украине новые войны
Общество
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
02:53
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
Происшествия Статьи
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
00:20
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
Происшествия Армия
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
00:42
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Криминал Происшествия
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
03:13
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
В мире Происшествия
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Невежды: Поклонская осадила болгарских дипломатов
00:50
Невежды: Поклонская осадила болгарских дипломатов
Политика
Зеленский вступился за педофилов
05:26
Зеленский вступился за педофилов
Украина В мире
Украинский кабмин решил судьбу Кличко
02:31
Украинский кабмин решил судьбу Кличко
В мире Украина
В Нижнем Новгороде сгорел катафалк с гробом
00:41
В Нижнем Новгороде сгорел катафалк с гробом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение