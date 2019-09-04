СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25

СМИ узнали имена погибших на Ставрополье пилотов Су-25

Стали известны имена двоих погибших пилотов штурмовика Су-25УБ, разбившегося накануне на Ставрополье . Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Жертвами катастрофы стали Юрий Борцов и Артем Лычев. Они проживали в Буденновске.

Накануне штурмовик, выполнявший учебно-тренировочный полет без боекомплекта, разбился примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска. Самолет при ударе об землю взорвался и полностью разрушился. Кабина ушла под землю на глубину более трех метров, ее извлекли из воронки. Специалисты нашли оба "черных ящика" — речевой самописец и прибор регистрации параметров полета. По предварительным данным, их техническое состояние оценивается как удовлетворительное.

Су-25 — бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище "Грач".

Су-25УБ — двухместный учебно-боевой самолет для подготовки и тренировки летчиков, может решать боевые задачи в полном объеме.