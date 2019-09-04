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В Вологодской области пропала двухлетняя девочка 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
Фото: РИА Новости
Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области, следственные органы проводят проверку, говорится в сообщении регионального СУСК РФ.
"Согласно поступившему сообщению, в селе Красное Тарногского района 2-летнюю девочку 4 сентября около 11 часов на несколько минут в песочнице оставила мать без присмотра. По возвращении, женщина ребенка не обнаружила и ее самостоятельные поиски результатов не дали, что вынудило ее обратиться в органы внутренних дел", — говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранительные органы незамедлительно подключились к поискам ребенка.
"По поручению руководителя СУСК России по Вологодской области в Тарногский район, где пропал ребенок, выехали наиболее опытные следователи и криминалисты аппарата управления для оказания помощи в поисках двухлетнего ребенка. Одновременно с этим их задачей является детальное выяснение причин и обстоятельств безвестного исчезновения девочки", — отмечается в сообщении.
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Происшествия , Криминал , СКР , МВД , Вологодская Область
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