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Омбудсмен обратился в прокуратуру из-за с выселения онкобольного в Сочи 

Газета.Ru 5 часов назад
Выселение онкобольного в Сочи рассмотрят в прокуратуре
Фото: globallookpress.com
Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак обратился к администрации Сочи и прокуратуру края из-за выселения онкобольного гражданина из попавшего под снос дома во время Олимпиады. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, аппарат омбудсмена попросил оценить ситуацию с юридической точки зрения.
"Человека на улицу выставлять нельзя. То, что человек болен, — это придает этой ситуации особый цинизм с моей точки зрения, как можно так поступить с онкобольным в лежачем состоянии, который после химиотерапии, " — заявил Мышак.
Омбудсмен также добавил, что в настоящее время его аппарат занимается поиском членов семьи гражданина, также его помощники вскоре прибудут в Сочи в связи с данным делом.
Мышак также пожаловался, что на подготовку исковых заявлений и принятие решения судом ушло много времени. По его мнению, за этот период власти могли бы решить проблему, обеспечив больного жильем.
Ранее сообщалось, что в Москве семья с больными раком детьми уехала из квартиры на фоне скандала.
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Комментарии
Происшествия , Сергей Мышак , Генпрокуратура РФ , Краснодарский Край , Сочи
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