Почему в Турции один за другим гибнут российские дети

Этим летом для трех российских семей отдых в Турции закончился трагедией. Двенадцатилетняя Алиса из Санкт-Петербурга плавала в бассейне, когда ее руку засосало в трубу системы фильтрации. За ее жизнь боролись врачи, но спасти не смогли. Шестнадцатилетняя жительница Красноярска потеряла сознание в бассейне, а после скончалась в больнице из-за воспаленного аппендикса. Пятилетняя девочка из Архангельской области каталась с водной горки, ударилась головой и захлебнулась. По всем инцидентам российские следователи возбудили уголовные дела, а председатель СК Александр Бастрыкин взял расследования на контроль. Что происходит на турецких курортах, разбиралось РИА Новости.

Не принимали никакого участия

"Мы с семьей отдыхаем в отеле в Бодруме, сегодня произошел несчастный случай — моя дочь чуть не погибла в бассейне. Ее руку засосало в трубу, и девочка стала тонуть. Сердце запустили только в машине скорой помощи (в дальнейшем она пережила четыре клинических смерти, врачи пять раз запускали ей сердце. — Прим. ред.). Сейчас она на искусственной вентиляции легких и не приходила в сознание. Врачи не дают никаких гарантий", — такое письмо направила мать теперь уже умершей Алисы Наталья Адамова в российское консульство города Антальи.

Несчастный случай произошел 18 августа.

Наталья отдельно уточнила в беседе с РИА Новости, что работники гостиницы не принимали никакого участия в спасении ребенка, даже не сразу выключили насос. Вытаскивать Алису ее отцу помогали гости отеля — всемером они вырвали обшивку бассейна. Позднее руководство комплекса заявило, что мать сама виновата: недосмотрела.

МИД, Алису госпитализировали в очень тяжелом состоянии. Родные девочки в соцсетях вели подробный ежедневный отчет о развитии событий: страховка не покрывала пребывания в стране второго родителя, не было переводчика, никто не предлагал им помощь. Об этой истории рассказали российские СМИ. В результате к делу подключились СК, МЧС правительство Санкт-Петербурга . Турецкие правоохранители задержали директора, владельца и технического специалиста отеля. А родители подали заявление в турецкую полицию о ненадлежащем техническом состоянии бассейна в отеле "Санхилл".

В сознание Алиса так и не пришла. Врачи из Санкт-Петербурга настаивали на эвакуации, но никто не мог гарантировать, что ребенок ее переживет. Двадцать восьмого августа школьница умерла. Ее тело санавиацией доставили в Россию 1 сентября.

"Мы верили в чудо! Не получилось. Главное, что наш Огонечек, наш Мартын Мартыныч сейчас на небесах. Ей не больно и не страшно, а мы как-нибудь переживем", — написала мать девочки в соцсетях.

Представители посольства России в Турции пообещали внимательно следить за расследованием трагического инцидента турецкой стороной. А российским следователям предстоит выяснить, почему врачей из Санкт-Петербурга, прибывшим к девочке, не пускали в палату. Наталья Адамова, ссылаясь на турецких медиков, 24 августа сообщила, что давление ребенка нормализовалось, отменили прием двух препаратов из четырех. Но российских специалистов подпустили только во второй половине дня, ссылаясь на "технические трудности".

В ней не было органов

За месяц до гибели Алисы в другом турецком отеле умерла 16-летняя жительница Красноярска Софья Ланшакова. Как выяснилось позже, она вместе с родителями путешествовала по стране на машине. Страховки не было. Остановились в отеле, когда 13 июля после обеда в ресторане у Сони резко заболел живот. Купаясь в бассейне, она чуть не задохнулась от боли. Девушку доставили в больницу, где диагностировали аппендицит. Из одной клиники ее отправили в другую, по пути Софья перенесла две остановки сердца и умерла. Двадцать шестого августа ей должно было исполниться семнадцать лет.

tvk6.ru

Семья Ланшаковых уверена: в трагедии виноваты турецкие медики. Кроме того, по словам родителей, тело Сони прибыло из Турции в Красноярск без репродуктивных органов. При этом никаких медицинских справок и результатов анализов турецкая сторона не предоставила, родителям прислали только свидетельство о смерти, в котором указано, что их дочь скончалась от перитонита.

"Это, наверное, убийство. Вначале врачи сказали, что это острый аппендицит, однако никто из них ничего не делал — ребенка просто убили капельницами и анализами. А ради чего? В интернете пишут про такие ситуации. У нас есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов — очень большая вероятность, что наша дочь не в полном сборе вернулась домой", — заявил отец Сони красноярским журналистам.

Врачи, напротив, утверждают, что недоглядели родители: мол, они обратились к медикам слишком поздно. Турецкая сторона также подтвердила, что из тела Софьи изъяли матку и яичники. Объяснили это тем, что у девушки было большое скопление жидкости в животе, а для проведения судебно-медицинской экспертизы нужно было удалить некоторые органы — все в соответствии с местными законами, заверили специалисты.

И вот 3 сентября новая трагедия. В курортной Аланье, в бассейне отеля, погибла пятилетняя гостья из Архангельской области. Это был первый день отдыха для семьи. Скорее всего, ребенок упал с горки, ударился головой и захлебнулся. Точную хронологию событий пытаются установить родственники, но сделать это сложно — в отеле отсутствуют камеры видеонаблюдения. Девочку забрали на скорой, госпитализировали, несколько часов врачи боролись за ее жизнь, но безрезультатно.

Третьего сентября также стало известно о смерти 19-летней москвички, которая потеряла сознание в бассейне. Трагедия случилась на одном из турецких курортов. Девушку экстренно транспортировали в Россию, но медики не смогли спасти ее.

Следствие разберется

В центральном аппарате СК все случаи будут разбирать по отдельности. В частности, уголовное дело по факту гибели 12-летней Алисы Адамовой возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК — "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По версии следствия, сотрудники отеля не обеспечили надлежащее технически исправное состояние элементов системы водоподготовки плавательного бассейна, пригодное для его безопасной эксплуатации.

Что касается гибели 16-летней Сони Ланшаковой, возбудили дело по ч. 2 ст. 109 УК — "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Специалисты проводят экспертизы для установления точной причины смерти, результаты будут в конце месяца.

Кроме того, по словам пресс-секретаря Следственного комитета Светланы Петренко , глава ведомства Александр Бастрыкин взял на контроль расследование и поручил всесторонне разобраться в обстоятельствах гибели после получения травм на территории Турции пятилетней девочки из Архангельской области и 19-летней москвички".

"Динамика сумасшедшая"

РИА Новости попросило специалистов туротрасли прокомментировать, с чем связаны частые случаи гибели российских туристов в Турции.

"Во всех странах, в том числе в Турции, существуют свои технические регламенты. Задача — определить, соответствовало это местным регламентам или нет. Допустим, еще десять лет назад вопрос о том, нужна ли решетка на трубах определенного диаметра, не стоял. Значит, нужно его ставить", — говорит Александр Асауленко, директор объединения туроператоров "Турпомощь". — Обычно мы контролируем свои поступки, но на отдыхе сильно расслабляемся. Внешняя составляющая, которая обеспечивает нашу безопасность, должна присутствовать".

Опрошенные РИА Новости эксперты подчеркивают, что главная причина случившегося — несоответствие систем обеспечения безопасности тому наплыву туристов, с которым столкнулась Турция в этом году.

"Мы помним, что два года тому назад в Турции был значительный спад турпотока из-за закрытия авиасообщения. Сейчас более трети россиян, выезжающих за рубеж, направляются в Турцию. Как ни крути, море, аквапарки, аттракционы — это объекты повышенной опасности, где гибнут дети и взрослые. Конечно, не только в Турции, но и в других странах, в том числе и у нас. Система обеспечения безопасности технического обслуживания должна быть синхронизирована с большим потоком людей — то есть улучшена и усилена. На это туроператоры и мы как общественное объединение постоянно обращаем внимание. Нужны механизмы обеспечения безопасности, тогда, надеюсь, таких трагических случаев будет меньше", — рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Мы можем говорить о том, что поток туристов в Турцию резко растет, за семь месяцев он достиг почти четырех миллионов. Динамика сумасшедшая — это на 14 процентов больше, чем в прошлом году", — уточняет Александр Асауленко.

"Есть большая вероятность, что пройдет лишь формальная проверка и в итоге все будет сведено к несчастному случаю, потому как другие выводы могут сказаться на привлекательности курорта", — высказывает мнение адвокат Московского областного отделения Ассоциации юристов России Алексей Гавришев.

Быть может, серия трагических инцидентов все-таки приведет к масштабному пересмотру мер безопасности на заграничных курортах?