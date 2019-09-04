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В Великобритании задержали судно с тонной кокаина 

РИА Новости 9 часов назад
В Великобритании задержали судно с тонной кокаина
Фото: РИА Новости
Национальная полиция Испании и британские правоохранительные органы провели совместную операцию, в ходе которой было задержано судно с почти тонной кокаина на борту.
Парусник был приобретен на Майорке, далее он направился в порт Аямонте (провинция Уэльва, автономное сообщество Андалусия), на Тенерифе (Канарские острова), где с борта стерли номер. После этого судно отправилось в Суринам, где подозреваемые загрузили наркотики. Из южноамериканской страны парусник направился к Великобритании. Он был задержан у берегов Уэльса. Двое членов экипажа и четверо пассажиров задержаны, говорится в сообщении Национальной полиции Испании.
Операция по отслеживанию передвижения судна началась еще в декабре 2018 года, когда Национальная полиция Испании получила информацию от британского Национального агентства по борьбе с преступностью.
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Происшествия , Испания , Великобритания , Уэльва
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