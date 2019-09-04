К Мексике приближается тропический шторм «Фернанд»

Тропический шторм "Фернанд" сформировался в Атлантическом океане и движется к северо-восточному побережью Мексики . Об этом сообщил в среду Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По состоянию на 04:30 по времени восточного побережья США (11:30 мск) шторм находился в 150 км от мексиканского города Тампико (штат Тамаулипас). Скорость ветра в его пределах достигает 23,6 м/с.

Штормовое предупреждение объявлено на территориях от устья реки Рио-Гранде до города Альтамира, отмечает центр. Ожидается, что шторм вызовет сильные осадки с порывами шквального ветра. Также стихия может затронуть штат Техас.

Сезон ураганов в Атлантике обычно продолжается с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.