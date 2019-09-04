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К Мексике приближается тропический шторм «Фернанд» 

ТАСС + ещё 1 8 часов назад
К Мексике приближается тропический шторм «Фернанд»
Фото: РИА Новости
Тропический шторм "Фернанд" сформировался в Атлантическом океане и движется к северо-восточному побережью Мексики. Об этом сообщил в среду Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
По состоянию на 04:30 по времени восточного побережья США (11:30 мск) шторм находился в 150 км от мексиканского города Тампико (штат Тамаулипас). Скорость ветра в его пределах достигает 23,6 м/с.
Штормовое предупреждение объявлено на территориях от устья реки Рио-Гранде до города Альтамира, отмечает центр. Ожидается, что шторм вызовет сильные осадки с порывами шквального ветра. Также стихия может затронуть штат Техас.
Сезон ураганов в Атлантике обычно продолжается с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.
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Происшествия , Погода , США , Мексика
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