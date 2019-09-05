Против Абызова возбуждено третье уголовное дело

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова . Об этом сообщил его адвокат Александр Аснис.

«Следствием возбуждено новое уголовное дело в отношении нашего подзащитного — о легализации денежных средств на сумму около 30 млрд рублей», — цитирует юриста ТАСС.

По словам Асниса, его подзащитным виновным себя не признаёт.

Ранее против экс-чиновника было заведено дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По версии следствия, в нарушение наложенного на него как на члена правительства запрета он занимался предпринимательской деятельностью.

Изначально расследовалось дело по статьям «организация преступного сообщества» и «особо крупное мошенничество».