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Против Абызова возбуждено третье уголовное дело 

RT на русском + ещё 16 1 час назад
Против Абызова возбуждено третье уголовное дело
Фото: РИА Новости
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщил его адвокат Александр Аснис.
«Следствием возбуждено новое уголовное дело в отношении нашего подзащитного — о легализации денежных средств на сумму около 30 млрд рублей», — цитирует юриста ТАСС.
По словам Асниса, его подзащитным виновным себя не признаёт.
Ранее против экс-чиновника было заведено дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности.
По версии следствия, в нарушение наложенного на него как на члена правительства запрета он занимался предпринимательской деятельностью.
Изначально расследовалось дело по статьям «организация преступного сообщества» и «особо крупное мошенничество».
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Происшествия , Абызов Михаил Анатольевич , СКР , ИТАР-ТАСС
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