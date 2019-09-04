«Одевайся, ваш дом взорвали»: кто устроил теракт в Буйнакске

Подрыв заминированного грузовика в Буйнакске произошел возле дома, в котором жили семьи военнослужащих, вечером 4 сентября 1999 года. Жертвами трагедии стали в основном женщины и дети — в общей сложности погибли 64 человека, серьезные увечья получили еще 146. В тот день силовикам также удалось обезвредить еще один начиненный взрывчаткой грузовик: часовой механизм, который должен был привести бомбу в действие, остановили за 15 минут до установленного террористами времени.

20 лет назад — 4 сентября 1999 года — теплый осенний вечер не предвещал беды жителям города Буйнакск в Дагестане . Своими делами занимались и жильцы пятиэтажного дома №3 на улице Леваневского (Шихсаидова), в котором проживали семьи военнослужащих 136-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России

В 21:45 в квартирах были в основном женщины и дети — мужчины находились на службе. Именно в этот момент рядом с домом взорвался до отказа набитый взрывчаткой грузовик ГАЗ-52 — в нем было более 2,7 тонны смеси алюминиевого порошка и аммиачной селитры.

В результате происшествия произошло обрушение двух подъездов дома. Под завалами оказались более 200 человек: 64 из них — в том числе 23 ребенка — погибли, 146 получили серьезные ранения.

По словам одного из военнослужащих Яхьи Мидеева, о взрыве он узнал от одного из своих коллег. «Мы разгружали на складе имущество. И был сильный взрыв. Мы одного прапорщика отправили туда: посмотри, что случилось. Он поехал и говорит: „Быстро одевайся, ваш дом взорвали“, — вспоминал мужчина, его слова приводил портал „Настоящее время“.

Придя на место происшествия, Мидеев увидел, что его квартиру буквально разорвало пополам. При виде страшной картины он уже с трудом рассчитывал найти жену, сыновей и дочь живыми.

»Я бегом пришел туда, подойти ближе было невозможно: было темно, пыль. Потом поехал в госпиталь. Там сказали: моих нет. Я поехал в больницу, там один сказал, что жена уже в морге. А дети лежат в палатке», — рассказал Мидеев. По его словам, детям просто повезло: в момент взрыва они находились в уцелевшей части дома.

Еще один очевидец страшного взрыва Гасан Даниев по-прежнему живет рядом с местом трагедии. Мужчина до сих пор помнит, как выглядел подорванный грузовик: по его словам, за несколько дней до теракта его пригнали торговцы фруктами. Однако никто из местных жителей даже не подумал, что помимо арбузов в кузове ГАЗ-52 также хранятся несколько тон взрывчатки.

«Они поставили машину позади дома, почти на середине, — говорит Даниев. — И на середине дома образовалась огромная яма. Дом был вырван на середине, разрушен по плитам».

Семья Даниева спаслась по счастливому стечению обстоятельств — за 20 минут до взрыва его жена и дети вышли на прогулку и успели отойти от дома на безопасное расстояние. Сам мужчина активно участвовал в разборе завалов, под которыми еще оставались живые люди. Одной из спасенных Даниевым жертв стала малолетняя дочь его соседки — девочку придавило плитой, однако мужчине удалось аккуратно вытащить ребенка. Из-за взрыва у нее погибла вся семья.

Отметим, что погибших в эту страшную ночь могло быть еще больше — буквально через два часа после первого взрыва правоохранители обнаружили и разминировали второй грузовик ЗИЛ-130.

Он стоял между военным госпиталем и живым домом и также был до отказа набит взрывчаткой. Подрыв должен был осуществить часовой механизм, который был установлен на 01.30 ночи. Обезвредить его удалось ровно за 15 минут до обозначенного времени — эту операцию провел командир инженерно-саперного батальона майор Олег Крюков

Теракт в Буйнакске стал одним из взрывов, прогремевших в российских городах — в том числе в Москве и в Волгодонске — с 4 по 16 сентября 1999 года. Как установило следствие, все они были организованы и профинансированы руководителями запрещенной в РФ группировки «Исламский институт „Кавказ“ эмиром аль-Хаттабом и Абу Умаром. Целью боевиков при этом было запугивание мирного населения, а также давление на власть — они добивались ликвидации последствий нападения на Дагестан в августе 1999 года.

Существенную помощь следствию оказали документы на имя Исы Зайнутдинова, которые были найдены в неразорвавшемся грузовике. Именно он являлся организатором теракта вместе с Магомедом Салиховым — в составе преступной группировки они действовали по указанию аль-Хаттаба.

В марте 2001 суд вынес им приговор — оба боевика отправились отбывать пожизненное заключение в колонию строгого режима , несмотря на то что до последнего отказывались признать свою вину и заявляли, что оговорили себя под давлением.

После теракта в Буйнакске к заключению на девять лет были также приговорены еще два участника террористической банды „Исламский институт „Кавказ“ — Магомед Магомедов и Абдулкадыр Абдулкадыров. Еще двоих подсудимых — Зайнутдина Зайнутдинова и Махача Абдулсамедова — приговорили к трем годам заключения, однако амнистировали прямо в зале суда.

В результате из всех активных террористов группировки на свободе оставались только двое: Зиявутдин Зиявутдинов и Шамиль Омаров. Зиявутдинов был задержан в мае 2001 года в Казахстане. Позже его экстрадировали в Россию и через год приговорили к 24 годам лишения свободы.

В то же время Шамиль Омаров, ранее возглавлявший „дагестанскую диаспору“ террористов, перед судом так и не предстал: его убили в январе 2001 года.