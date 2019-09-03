Пропавшую под Липецком девочку нашли в Москве

Девочка 8-ми лет, которая в понедельник 2 сентября пропала в одном из сёл Липецкой области , была обнаружена живой и здоровой день спустя в столице, сообщает РИА Новости , ссылаясь на информацию от сотрудника управления МВД по Липецкой области.

Ранее исчезновение ребёнка в селе Паниковец Елецкого района стало поводом для возбуждения следователями уголовного дела об убийстве. Девочка вышла из дома около 6.30 утра и больше в этот день её никто не видел.

«Девочка нашлась в Москве. Жива, все хорошо», — цитирует агентство слова своего собеседника из правоохранительных органов.

Теперь полицейским предстоит выяснить, как ребёнок оказался в столице.

В середине августа в Омской области несколько дней сотни полицейских, волонтёров и местных жителей в тайге искали пропавшего трёхлетнего мальчика. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они обнаружили пропажу сына. Спустя двое суток ребёнка обнаружили живым в заболоченном месте.