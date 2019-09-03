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Пропавшую под Липецком девочку нашли в Москве 

Рамблер 1 час назад
Пропавшую под Липецком девочку нашли в Москве
Фото: РИА Новости
Девочка 8-ми лет, которая в понедельник 2 сентября пропала в одном из сёл Липецкой области, была обнаружена живой и здоровой день спустя в столице, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию от сотрудника управления МВД по Липецкой области.
Ранее исчезновение ребёнка в селе Паниковец Елецкого района стало поводом для возбуждения следователями уголовного дела об убийстве. Девочка вышла из дома около 6.30 утра и больше в этот день её никто не видел.
«Девочка нашлась в Москве. Жива, все хорошо», — цитирует агентство слова своего собеседника из правоохранительных органов.
Теперь полицейским предстоит выяснить, как ребёнок оказался в столице.
В середине августа в Омской области несколько дней сотни полицейских, волонтёров и местных жителей в тайге искали пропавшего трёхлетнего мальчика. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они обнаружили пропажу сына. Спустя двое суток ребёнка обнаружили живым в заболоченном месте.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Липецк , Липецкая Область , Москва
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