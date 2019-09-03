Найдены лётчики Су-25, разбившегося на Саврополье

На Ставрополье найдены лётчики штурмовика Су-25 УБ, разбившегося при выполнении учебно-тренировочного полета. Об этом сообщили «Интерфаксу» в администрации Советского городского округа. В каком состоянии находятся пилоты пока неясно.

Момент падения учебно-боевой машины наблюдали работники сельхозпредприятия села Чернолесское, в окрестностях которого случилась катастрофа.

Названы возможные причины падения Су-25УБ в Ставрополье

Они занимались там уборкой подсолнечника. Штурмовик рухнул на землю в штопоре. На месте крушения работают экстренные службы.