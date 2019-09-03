Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найдены лётчики Су-25, разбившегося на Саврополье 

Национальная Служба Новостей 29 минут назад
На Ставрополье найдены лётчики штурмовика Су-25 УБ, разбившегося при выполнении учебно-тренировочного полета. Об этом сообщили «Интерфаксу» в администрации Советского городского округа. В каком состоянии находятся пилоты пока неясно.
Момент падения учебно-боевой машины наблюдали работники сельхозпредприятия села Чернолесское, в окрестностях которого случилась катастрофа.
Названы возможные причины падения Су-25УБ в Ставрополье
Они занимались там уборкой подсолнечника. Штурмовик рухнул на землю в штопоре. На месте крушения работают экстренные службы.
Ранее министерство обороны сообщило о крушении Су-25УБ, с двумя пилотами. Непосредственно перед падением со штурмовиком была потеряна связь.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Два самолёта столкнулись в аэропорту Шереметьево Два самолёта столкнулись в аэропорту Шереметьево Штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье Штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье Задержанных Азара и Соболь отпустили из полиции Задержанных Азара и Соболь отпустили из полиции
Происшествия , Видео , Министерство обороны , Ставропольский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Расстрел школьников предотвратили на Урале
Расстрел школьников предотвратили на Урале39
Еще одна девочка из России пострадала в Турции
Еще одна девочка из России пострадала в Турции15
ЧП в Шереметьево: столкнулись два самолета
ЧП в Шереметьево: столкнулись два самолета102
Обнаружено место падения Су-25УБ
Обнаружено место падения Су-25УБ31
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной190
Видео
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
02:49
Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
Шоу-бизнес Другое
Слон и носорог устроили драку
01:09
Слон и носорог устроили драку
Наука и техника
Еще одна девочка из России пострадала в Турции
00:33
Еще одна девочка из России пострадала в Турции
Происшествия
Расстрел школьников предотвратили на Урале
01:12
Расстрел школьников предотвратили на Урале
Происшествия Криминал
Россиянин штурмовал Кремль, добиваясь встречи с Путиным
02:27
Россиянин штурмовал Кремль, добиваясь встречи с Путиным
Общество
ЧП в Шереметьево: столкнулись два самолета
00:08
ЧП в Шереметьево: столкнулись два самолета
Происшествия Катастрофы
Стала известна новая должность Поклонской
00:50
Стала известна новая должность Поклонской
Политика
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
00:41
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Общество Шоу-бизнес
В семье Тимошенко произошла трагедия
00:11
В семье Тимошенко произошла трагедия
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение