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ЧП в Шереметьево: столкнулись два самолета 

Рамблер + ещё 42 1 час назад
В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись самолеты авиакомпаний «Аэрофлот» и Royal Flight, сообщает «Life» со ссылкой на источник в экстренных службах. Издание также опубликовало фото лайнеров после инцидента.
Воздушные судна задели друг друга крыльями. На снимке видны обломки, лежащие на земле. При этом известно, что самолёт Royal Flight в момент столкновения был без пассажиров, лайнер «Аэрофлота» готовился к взлёту по маршруту «Москва-Пекин».
Телеканал Рен-ТВ опубликовал видеозапись первых минут после ЧП из салона самолёта «Аэрофлота». Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал.
По данным Telegram-кана LifeShot, в настоящее время пассажиров рейса «Москва — Пекин» эвакуируют с борта повреждённого самолёта.
Происшествия , Видео , Катастрофы , Пожары , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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