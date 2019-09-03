ЧП в Шереметьево: столкнулись два самолета

В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись самолеты авиакомпаний «Аэрофлот» и Royal Flight, сообщает «Life» со ссылкой на источник в экстренных службах. Издание также опубликовало фото лайнеров после инцидента.

Воздушные судна задели друг друга крыльями. На снимке видны обломки, лежащие на земле. При этом известно, что самолёт Royal Flight в момент столкновения был без пассажиров, лайнер «Аэрофлота» готовился к взлёту по маршруту «Москва-Пекин».

Телеканал Рен-ТВ опубликовал видеозапись первых минут после ЧП из салона самолёта «Аэрофлота». Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал.