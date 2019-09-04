Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В гибели пилотов российского Су-25 засомневались 

Lenta.ru + ещё 22 1 час назад
Пилоты учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, могут быть живы. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
«Там опытный пилот, который был в Сирии, с ним на борту был начальник по безопасности полетов. Их ищут, неизвестно, где они. И неизвестно, погибли они или живы», — сказал собеседник агентства.
Источник также отметил, что потерпевший крушение самолет ушел в землю на три метра, и на данный момент его откапывают. Поиски пилотов велись с вертолета, добавил он.
Ранее появилась информация о том, что пилоты учебного штурмовика погибли. Официального подтверждения этих сведений не было.
Самолет Су-25 разбился на Ставрополье 3 сентября. В Минобороны сообщили, что летчики успели катапультироваться, в районе места крушения были обнаружены парашюты. В военном ведомстве отметили, что самолет полностью разрушен — он взорвался при столкновении с землей. Позже с места происшествия было опубликовано фото.
Су-25УБ — учебно-боевая версия штурмовика Су-25 «Грач», предназначенного для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.
Последние новости
Украина рассчиталась с МВФ Украина рассчиталась с МВФ Появилось фото взорвавшегося Су-25 Появилось фото взорвавшегося Су-25 Ремонт российской мегатрассы признали невозможным Ремонт российской мегатрассы признали невозможным
Комментарии3
Происшествия , Армия , Видео , Катастрофы , Министерство обороны , Ставропольский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу устроил военным разнос в день катастрофы Су-25
Шойгу устроил военным разнос в день катастрофы Су-256
Болгария опровергла роль СССР в освобождении Европы
Болгария опровергла роль СССР в освобождении Европы212
«Два подъезда превратились в груду кирпичей»
«Два подъезда превратились в груду кирпичей»66
Экс-глава МИД Австрии рассказала о беседах с Путиным
Экс-глава МИД Австрии рассказала о беседах с Путиным
Украинцев возмутила карта Польши со Львовом и Ровно
Украинцев возмутила карта Польши со Львовом и Ровно5
Видео
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
02:49
Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
Шоу-бизнес Другое
Стали известны подробности трагедии в семье Тимошенко
00:11
Стали известны подробности трагедии в семье Тимошенко
В мире Украина
Названа причина смерти Зинаиды Славиной
02:56
Названа причина смерти Зинаиды Славиной
Общество
США предсказали разгром в Азии за пару часов
00:55
США предсказали разгром в Азии за пару часов
Армия Войска
Путин дал поручения по допвыплатам врачам
11:13
Путин дал поручения по допвыплатам врачам
Общество
Человечеству предрекли безбанановое будущее
04:36
Человечеству предрекли безбанановое будущее
Наука и техника Наука
Лукашенко объяснил, почему не ограничивает интернет
01:27
Лукашенко объяснил, почему не ограничивает интернет
В мире Интернет
ЧП в Рязани: загорелся склад с пестицидами
00:17
ЧП в Рязани: загорелся склад с пестицидами
Пожары Происшествия
Слон и носорог устроили драку
01:09
Слон и носорог устроили драку
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение