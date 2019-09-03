Поисковый вертолет обнаружил место падения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье, поиски летчиков продолжаются. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в силовых структурах региона.
"Место падения самолета обнаружено. Парашюты летчиков с вертолета замечены не были. К месту падения будет направлен наземный поисково-спасательный отряд", — сказал он.
Источник в силовых структурах Ставропольского края сообщил во вторник ТАСС, что штурмовик Су-25УБ ВКС РФ потерпел аварию на Северном Кавказе.
"Полеты проводились с аэродрома Буденновск. На поиски двух катапультировавшихся пилотов вылетел вертолет, их судьба пока неизвестна", — сказал собеседник агентства.
Позже информацию об аварии подтвердили в Минобороны России. Полет, уточнили в ведомстве, проводился без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.