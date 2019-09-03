Мощный взрыв обрушил три дома в Антверпене

Три частных дома обрушились в результате мощного взрыва в бельгийском Антверпене , под завалами до сих пор остаются люди, сообщает De Morgen. Последствия ЧП сняли на видео.

Инцидент произошел днем 3 сентября в коммуне Вилрейк, что на южной окраине города. Точная причина происшествия не называется, предположительно, речь идет о взрыве бытового газа.

Полиция оцепила место происшествия, спасатели разбирают завалы трех домов в поисках людей, которые могут находиться под обломками. Информации о числе пострадавших не поступало.