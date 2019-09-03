Расстрел школьников предотвратили на Урале

городе Кушва Свердловской области правоохранители предотвратили масовый расстрел учеников школы №1 и студентов Баранчинского электромеханического техникума, который планировали два 16-летних подростка, сообщает издание «Между строк» . Массовое убийство должно было состояться в первый день нового учебного года 2 сентября.

По данным издания, несостоявшиеся террористы несколько месяцев изучали материалы о стрельбе в американской школе «Колумбайн», самом известном случае расстрела учеников своими одноклассниками. Уральские школьники с лета занимались поисками в Сети огнестрельного оружия и взрывчатых устройств. Однако их планы стали известны сотрудникам правоохранительных органов

Информацию о предотвращённом теракте изданию Ura.ru подтвердил источник в силовых структурах.

По данным «Московского комсомольца» , правоохранители возбудили уголовное дело о подготовке к убийству двух и более лиц. СМИ также выяснили, что оба подростка воспитываются в неблагополучных семьях, плохо ладят со сверстниками, ранее друг с другом не были знакомы, а общаться начали в Сети в сообществе, посвящённом движению «Колумбайн».

«Между строк» сообщает, что инцидент на совместном совещании обсудили директора местных школ, которые как дополнительную меру безопасности предложили установить в образовательных учреждениях дополнительные турникеты.