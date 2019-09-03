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Собака целый месяц не отходила от трупа погибшего хозяина в горах Заполярья 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Собака целый месяц не отходила от трупа хозяина в горах
Фото: Depositphotos
Пропавшего в конце июля 66-летнего жителя Санкт-Петербурга нашли мертвым в Ловозерских тундрах Мурманской области. Все это время его пес находился рядом с ним, сообщается в СУ СКР региона.
По данным следователей, 27 июля россиянин на машине приехал в Мурманскую область в место, где начинаются туристические маршруты и расположены привалы. Он зарегистрировался на парковке и предупредил работников, что уйдет в горы на сутки вместе со своей собакой.
Однако через 24 часа он не вернулся и его стали искать. Больше месяца туриста из Санкт-Петербурга не удавалось найти, однако 2 сентября его тело нашли в 3,5 км от места, где он оставил автомобиль.
"Рядом с телом нашли собаку, которая все это время находилась с трупом хозяина и была сильно истощена" — добавили в СКР.
По одной из версий следствия, смерть мужчины имела насильственный характер.
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Происшествия , СКР , Мурманская Область , Санкт-Петербург
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