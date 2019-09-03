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Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве 

RT на русском + ещё 24 56 минут назад
Вынесен первый приговор по ​«делу 27 июля» в Москве
Фото: РИА Новости
Тверской суд Москвы приговорил к трём годам колонии общего режима Ивана Подкопаева, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов на несанкционированной акции 27 июля.
Как передаёт ТАСС, мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК.
Гособвинение просило три года и четыре месяца для Подкопаева в качестве наказания.
Подсудимый признал свою вину, слушание проходило в особом порядке.
Ранее Следственный комитет снял обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в центре столицы.
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Происшествия , Криминал , Иван Подкопаев , СКР , МВД , ФСИН , Москва
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