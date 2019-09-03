Росгвардия сочла справедливым приговор блогеру за призыв убивать детей силовиков

Решение суда по делу блогера Владислава Синицы, опубликовавшего в Twitter пост с призывом убивать детей силовиков, является справедливым и достаточным. Об этом заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин Telegram-каналу «Подъем».

«Мы считаем, что приговор справедливый, поскольку угрозы в адрес детей сотрудников, которые звучали у блогера, это серьезная вещь. И, на мой взгляд, наказание соответствует тому поступку, который он совершил», — сказал Грибакин.

Ранее во вторник, 3 сентября, суд приговорил блогера Синицу к пяти годам лишения свободы. При этом гособвинение требовало для него наказание в виде шести лет колонии. Судебное следствие по делу блогера заняло один день, были допрошены два свидетеля — увидевшие твит Синицы росгвардейцы Андреев и Тарасов. Один из них заявил, что воспринял твит как призыв похищать детей сотрудников с последующей расправой, второй расценил его как угрозу.

Синица был арестован Пресненским судом Москвы 5 августа. Его обвинили в экстремизме за публикацию в Twitter угроз в адрес детей сотрудников полиции и Росгвардии. Блогер признал факт размещения поста с угрозами, но заявил, что не считает себя виновным в экстремизме.

Также сообщалось, что Синица несколько раз принимал участие в несогласованных митингах, а в момент задержания попытался сломать свой телефон.