Азара и Соболь отпустили из полиции

На них составили протоколы по части 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (повторное нарушение правил проведения митинга). Азар рассказал, что протокол на него составили из-за фотографии с несанкционированной акции 31 августа, опубликованной на его странице в Facebook.

Суды по этим делам пройдут 3 сентября.

Соболь и Азара задержали накануне вечером. Журналист рассказал, что его забрали из дома прямо в домашней одежде и тапочках. В квартире без присмотра осталась его дочь, которой еще не исполнилось двух лет. Предполагалось, что Азара оставят в ОВД на ночь.