Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет

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Пропавшую в поезде из Минска девочку нашли спустя 20 лет в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Девочка из Белоруссии, которая потерялась в электричке Минск — Осиповичи 1 октября 1999 года в возрасте четырех лет, нашлась спустя 20 лет в России и встретилась со своими родителями.
Юлия Горина познакомилась с молодым человеком в марте 2019 года, девушка рассказала ему, что она сирота и долго искала информацию о своей настоящей семье. Мужчина начал проверять ориентировки в Сети и разыскал информацию о пропаже в 1999 году девочки с таким же именем и отчеством. Полицейские связались с девушкой, которая рассказала им обстоятельства своей пропажи, схожие с происшествием 20-летней давности, говорится в ролике на YouTube-канале МВД Белоруссии.
ДНК-анализ подтвердил родство девушки и ее биологической матери.
«20 лет прошли для нас, как вся жизнь, но мы все равно не теряли надежду и встретились», — сказала мать девушки.
Сама Юлия поблагодарила своих приемных родителей за воспитание, своих настоящих мать и отца, а также молодого человека, который заметил сходство Юли с пропавшей 20 лет назад девочкой.
В 2017 году женщина нашла свою дочь, пропавшую во время Первой чеченской войны спустя 20 лет.
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Происшествия , Видео , МВД , Минск
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