В части Росгвардии нашли еще одного мертвого бойца

В части Росгвардии нашли второго мертвого бойца за две недели

Как уточнили в пресс-службе, в связи с гибелью бойца проводится расследование, обстоятельства произошедшего выясняются. В ведомстве подтвердили, что речь идет о той же части, где 22 августа с огнестрельным ранением был найден мертвым контрактник.

28 августа сообщалось, что в ракетной дивизии под Новосибирском покончил с собой солдат-срочник, который должен был демобилизоваться в декабре.