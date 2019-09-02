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В части Росгвардии нашли второго мертвого бойца за две недели 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
В части Росгвардии нашли еще одного мертвого бойца
Фото: РИА Новости
Второго за две недели военнослужащего войск Росгвардии нашли мертвым в воинской части, расположенной в городе Снежинск (Челябинская область). Об этом в понедельник, 2 сентября, в пресс-службе регионального управления ведомства сообщили ТАСС.
Как уточнили в пресс-службе, в связи с гибелью бойца проводится расследование, обстоятельства произошедшего выясняются. В ведомстве подтвердили, что речь идет о той же части, где 22 августа с огнестрельным ранением был найден мертвым контрактник.
28 августа сообщалось, что в ракетной дивизии под Новосибирском покончил с собой солдат-срочник, который должен был демобилизоваться в декабре.
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Происшествия , Росгвардия , ИТАР-ТАСС , Снежинск , Челябинская Область
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