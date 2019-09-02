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Коммунальщики потребовали долг умершего россиянина с его пятилетней дочери 

Lenta.ru + ещё 5 4 часа назад
Долг умершего потребовали с его 5-летней дочери
Фото: Pixabay.com
Прокуратура Томска добилась списания долгов по ЖКХ со счета пятилетней сироты, которые достались ей в наследство от умершего отца. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Томской области.
По данным ведомства, в ноябре 2018 года девочка получила от отца в наследство квартиру. Мужчина вел асоциальный образ жизни и умер в 2016 году.
Девочка не вступила в права наследования, но управляющая компания потребовала от нее заплатить за долги мужчины. Опекун девочки обратился в прокуратуру.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли местного жителя и его дочь из пневматического пистолета. Мужчина и девочка обратились в больницу с травмами ног различной степени тяжести, сообщение о стрельбе подтвердили в полиции. По факту происшествия начали проверку.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Томск
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