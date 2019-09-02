«Он резко рванул»: водитель без прав наехал на детей

«Люди начали орать»: водитель без прав без прав сбил двоих детей

Москве задержан водитель, наехавший на детей на пешеходном переходе. В результате ДТП пострадал один ребенок — он был доставлен в больницу и сейчас находится под наблюдением медиков. Второй несовершеннолетний отделался ушибами и ссадинами. Сам водитель скрылся с места происшествия — как сообщают СМИ, он даже не имел водительского удостоверения. Для задержания злоумышленника в столице был объявлен план «Перехват».

В Москве задержан водитель автомобиля Porsche Cayenne, который накануне вечером въехал в группу детей и скрылся с места аварии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского управления Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП произошло 1 сентября на Коломенской улице. Автомобиль наехал на детей, проезжавших на самокатах пешеходный переход, и скрылся с места происшествия. Для задержания злоумышленника сотрудники столичного ГИБДД ввели план «Перехват».

В результате мужчину остановили юге Москвы. Как сообщает РЕН ТВ, у задержанного не было прав — машину он взял покататься у друга. В сопровождении правоохранителей он был доставлен в отделение полиции, где в отношении него начали проверку, сообщили в Госавтоинспекции.

По вине водителя пострадали двое детей — очевидцы аварии вызвали им скорую помощь. Один из несовершеннолетних отделался ушибами и ссадинами. Второго прибывшие врачи забрали в больницу.

«Люди начали орать, я подбежал, а он уже резко рванул. Сильный удар был. Я сразу понял, что на кого-то наехал», — рассказал очевидец ДТП телеканалу РЕН ТВ.

По словам другого мужчины, на глазах которого произошло столкновение, после аварии на дороге остались только детские самокаты, а сам водитель умчался в неизвестном направлении, даже не притормозив.

«Машина вот так выехала, когда двое детей ехали на самокатах на пешеходном переходе, произошел удар, машина остановилась, самокаты на дороге остались, а он уехал», — рассказал свидетель инцидента.

Мужчина также смог описать автомобиль злоумышленника. По его словам, машина выглядела обшарпанной. Кроме того, ранее он же неоднократно видел ее в соседнем дворе.

«Три цвета было: черный, белый, синий. Машина каждый день здесь останавливалась. Три раза туда-сюда ездила», — заявил мужчина.

Ранее, 31 августа, в городе Энгельсе Саратовской области в результате еще одного автомобильного инцидента пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в 10.30 утра на пересечении улиц Гагарина и Мясокомбинат, автомобиль марки Daewoo Matiz наехал на ребенка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. В результате аварии пострадавшая девочка получила травмы. На данный момент постовые службы пытаются установить личность водителя, скрывшегося с места происшествия.

За несколько дней до аварии в Энгельсе, 28 августа, в Москве произошло смертельное ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девочка. Как сообщали в ГИБДД, водитель внедорожника наехал на ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на Минской улице. От полученных травм девочка скончалась на месте, сообщает ТАСС. В настоящее время полицейские устанавливают все детали произошедшего.

В середине июля в Архангельской области водитель автомобиля совершил наезд на женщину и троих детей. Как сообщает РИА «Новости», инцидент произошел в селе Зубровка.

По данным агентства, автомобилист, сидевший за рулем «Оки», наехал на людей, передвигавшихся по обочине дороги.

В результате аварии девушка 28 лет получила сотрясение головного мозга. Ушибы получили годовалая девочка, лежавшая в коляске, и ее шестилетний брат. У еще одного ребенка — ему три года — был диагностирован ушиб колена.

После происшествия водитель скрылся в неизвестном направлении. Позже правоохранителям удалось его задержать — 43-летний мужчина находился в состоянии легкого алкогольного опьянения. По его словам, он специально выключил фары, чтобы не привлекать внимание полиции, однако не разглядел пешеходов на неосвещенном участке дороги и не смог избежать аварии. В настоящий момент ведется административное расследование дела.

15 июля еще одна авария по вине пьяного водителя произошла в Новокузнецке: там автомобиль наехал на отдыхающих на берегу реки. Об этом сообщали «Известия». Среди пострадавших в ДТП оказались женщина и двое ее годовалых детей. Все они отделались легкими травмами.

По данным МВД, изначально машина остановилась на дамбе, однако затем съехала вниз на пляж, где находились отдыхающие. На песке водитель не справился с управлением и совершил наезд на людей.

Как уточнили правоохранители, буквально за несколько дней до аварии 57-летний автомобилист, находившийся за рулем машины, был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.

В настоящий момент следствие выясняет обстоятельства случившегося. Однако, как предполагают правоохранители, во время инцидента мужчина снова находился в состоянии алкогольного опьянения.