Обвинённому в госизмене Воробьёву продлили арест до декабря

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста Александра Воробьёва , обвиняемого в госизмене. Об этом сообщает Интерфакс.

До ареста Воробьёв работал помощником полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО).

«Постановлением суда от 30 августа продлён срок содержания под стражей Воробьёву Александру Владимировичу на три месяца и одни сутки, а всего до пяти месяцев, то есть до 5 декабря», — сказала пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Отмечается, что Воробьёв обвиняется в выдаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну, ставших известными ему по службе.

Ранее, как сообщало URA.RU, полпред президента России в Уральском федеральном округе