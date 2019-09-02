«Мне нужен мой сын»: кто ответит за смерть студента

Руководителей майора из Брянской области , в пьяном виде избившего юношу, который впоследствии скончался, привлекут к дисциплинарной ответственности. Их накажут за упущения в воспитательной работе с личным составом. Самому полицейскому грозит до 15 лет лишения свободы: в связи со смертью потерпевшего следствие намерено переквалифицировать дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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Руководители майора полиции Дениса Терехова , который, будучи в состоянии опьянения, избил подростка в Брянской области, понесут дисциплинарную ответственность. Об этом сообщает РИА «Новости». Они будут наказаны за упущение в воспитательной работе с личным составом.

Подросток, ранее избитый пьяным сотрудником местного отдела полиции, скончался в больнице накануне. Об этом рассказала бывшая одноклассница погибшего РИА «Новости».

По словам девушки, тело молодого человека привезли домой 1 сентября, похороны запланированы на второе число.

«Могу сказать, что добрее и светлее человека не найдешь. Всегда прибежит на помощь и не бросит в беде», — добавила она.

Трагический инцидент, повлекший смерть юноши, случился вечером 13 августа в кафе в поселке Локоть. Тогда 36-летний заместитель начальника местного отдела полиции Денис Терехов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, избил 17-летнего подростка — студента местного промышленно-экономического техникума.

По словам свидетелей, пьяный майор, которому не понравилось поведение парня в кафе, предложил ему выйти поговорить, сообщает портал «Город Брянск». Вместе с каждым из них на улицу также вышли их товарищи. После недолгого разговора стороны пришли к согласию и даже пожали друг другу руки, однако далее внимание юноши отвлек приятель полицейского. После этого майор нанес молодому человеку удар в челюсть, от которого он потерял равновесие и упал, ударившись головой о ступеньку. Позже в машине скорой помощи он потерял сознание и впал в кому.

В результате медики диагностировали у пострадавшего серьезную черепно-мозговую травму. Его доставили в Брянск для проведения сложной операции, которая шла четыре часа. Однако помочь юноше не удалось — даже после операции он оставался в коме еще две недели и позже скончался.

По данным издания, после инцидента разъяренный полицейский вступил в перепалку с родителями молодого человека, которые приехали после звонка его приятеля. Майор грубо разговаривал с супружеской парой, а также попытался напасть с кулаками на отца подростка. Усмирить его смогли только прибывшие на место его подчиненные — сотрудники местного отдела полиции.

После случившегося майор Терехов был заключен под стражу на два месяца. В это время решить проблему за него попытались его родственники. Как сообщила мать погибшего подростка «Брянским новостям», на следующий день после драки к ней домой пришли родители и жена полицейского.

«Сразу стали предлагать нам деньги: «Возьмите помощь». Я категорически отвергла всякую помощь, мне нужен мой сын, а не их деньги. Сейчас я понимаю, что прощения у меня никто не просил. А когда они услышали, что мы отвергли их предложение, то стали говорить, что у полицейского двое детей, что он хороший, его что-то спровоцировало, «он не мог так поступить». Сейчас я думаю: такая беда с сыном, и они о нем не сказали ни слова», — рассказала женщина.

Изначально в отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В связи со случившимся его уволили «по дискредитирующим основаниям», не дожидаясь окончания расследования.

Однако после того, как избитый подросток скончался, следствие намерено переквалифицировать статью уголовного дела, сообщили РИА «Новости» в Следственном управлении СК РФ по Брянской области.

«Завтра дело будет переквалифицировано в связи со смертью потерпевшего, как предусматривает статья 111 УК РФ последняя часть», — заявили в ведомстве.

Отметим, что по этой статье — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» — полицейскому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее о преступлении, в котором подозревают двоих полицейских, также сообщило региональное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю. По версии следствия, правоохранители надругались над несовершеннолетней на пляже в поселке Витязево, расположенном под Анапой, после того как застали ее там с парнем в ночь на 26 августа.

«Полицейские за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили последнюю к половому сношению. В результате девушка согласилась на требования фигурантов», — сообщает СК.