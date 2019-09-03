В Китае при нападении на школу погибли восемь детей 

В Китае в результате нападения 40-летнего местного жителя на учеников в начальной школе в провинции Хубэй были госпитализированы десять детей, восемь из которых впоследствии скончались.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию, нападение произошло утром во вторник, 3 сентября.
Нападавший задержан, его мотивы пока неизвестны.
В начале апреля в китайской провинции Хунань мужчина напал с ножом на учеников начальной школы. В результате нападения два человека погибли, ещё двое пострадали.