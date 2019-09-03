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В Китае при нападении на школу погибли восемь детей 

RT на русском + ещё 24 5 часов назад
В Китае при нападении на школу погибли восемь детей
Фото: РИА Новости
В Китае в результате нападения 40-летнего местного жителя на учеников в начальной школе в провинции Хубэй были госпитализированы десять детей, восемь из которых впоследствии скончались.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию, нападение произошло утром во вторник, 3 сентября.
Нападавший задержан, его мотивы пока неизвестны.
В начале апреля в китайской провинции Хунань мужчина напал с ножом на учеников начальной школы. В результате нападения два человека погибли, ещё двое пострадали.
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Происшествия , Китай
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