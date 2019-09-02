Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Взрыв в Северодвинске связали с созданием новой техники 

Рамблер + ещё 15 5 часов назад
Российский вице-премьер Юрий Борисов прокомментировал взрыв на полигоне в Северодвинске и заявил, что риски таких происшествий при испытаниях новой техники исключить невозможно. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Взрыв произошел 8 августа на ракетном полигоне Военно-морского флота (ВМФ) в поселке Ненокса, расположенном в 30 километрах от Северодвинска. В результате аварии погибли семь человек: пятеро сотрудников Росатома и двое военных, несколько человек пострадали. В «Росатоме» заявляли, что взрыв произошел во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания.
Борисов назвал случившееся трагедией и выразил соболезнования близким погибших специалистов.
«Такие случаи при создании принципиально новых образцов техники, к сожалению, случаются, никто не может исключить такие риски», — подчеркнул вице-премьер.
Также Борисов заявил, что дозы облучения, которые получили пострадавшие и лечившие их врачи, опасности для здоровья не представляют.
Более детально комментировать происшествие Борисов не стал, сославшись на «исчерпывающий комментарий» президента Владимира Путина.
По данным Росгидромета, в день взрыва радиационный фон в районе инцидента кратковременно повышался до 1,78 микрозиверта в час при норме в 0,11 микрозиверта.
Путин 19 августа заявил, что погибшие при взрыве выполняли «важнейшую государственную функцию». Он заверил, что ситуация находится под контролем и никакой угрозы в связи с взрывом нет. Президент отмечал, что повышения радиационного фона «не существует».
Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при международных организациях Алексей Карпов говорил, что испытания под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, проходящей на фоне выхода США из договора по ПРО. По его словам, отношения к ядерным испытаниям авария не имеет.
Комментарии80
Происшествия , Армия , Видео , Другое , Оружие , Юрий Борисов , Алексей Карпов , Владимир Путин , Демьян Кудрявцев , Росатом , Ведомости , Северодвинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша обвинила РФ в неполучении репараций от Германии
Польша обвинила РФ в неполучении репараций от Германии6
Муж Поклонской заявил о расставании с ней
Муж Поклонской заявил о расставании с ней403
Зеленский приказал защитить Украину от агрессии
Зеленский приказал защитить Украину от агрессии8
Порошенко нашел новую работу
Порошенко нашел новую работу118
Бывший президент Крыма попал в кому
Бывший президент Крыма попал в кому3
Видео
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
США обратились к украинцам после встречи с Зеленским
02:54
США обратились к украинцам после встречи с Зеленским
В мире
Премьер Грузии заявил об отставке
00:34
Премьер Грузии заявил об отставке
В мире Кавказ
Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов
03:32
Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов
В мире
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
01:00
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Шоу-бизнес
В США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3
04:39
В США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3
Армия В мире
Евросоюз отказался пойти на уступки по Brexit
04:59
Евросоюз отказался пойти на уступки по Brexit
В мире Статьи
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
00:35
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
Погода Происшествия
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
00:37
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
Происшествия
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
01:12
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение