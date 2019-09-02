Российский вице-премьер Юрий Борисов прокомментировал взрыв на полигоне в Северодвинске и заявил, что риски таких происшествий при испытаниях новой техники исключить невозможно. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Взрыв произошел 8 августа на ракетном полигоне Военно-морского флота (ВМФ) в поселке Ненокса, расположенном в 30 километрах от Северодвинска. В результате аварии погибли семь человек: пятеро сотрудников Росатома и двое военных, несколько человек пострадали. В «Росатоме» заявляли, что взрыв произошел во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания.
Борисов назвал случившееся трагедией и выразил соболезнования близким погибших специалистов.
«Такие случаи при создании принципиально новых образцов техники, к сожалению, случаются, никто не может исключить такие риски», — подчеркнул вице-премьер.
Также Борисов заявил, что дозы облучения, которые получили пострадавшие и лечившие их врачи, опасности для здоровья не представляют.
Более детально комментировать происшествие Борисов не стал, сославшись на «исчерпывающий комментарий» президента Владимира Путина.
По данным Росгидромета, в день взрыва радиационный фон в районе инцидента кратковременно повышался до 1,78 микрозиверта в час при норме в 0,11 микрозиверта.
Путин 19 августа заявил, что погибшие при взрыве выполняли «важнейшую государственную функцию». Он заверил, что ситуация находится под контролем и никакой угрозы в связи с взрывом нет. Президент отмечал, что повышения радиационного фона «не существует».
Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при международных организациях Алексей Карпов говорил, что испытания под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, проходящей на фоне выхода США из договора по ПРО. По его словам, отношения к ядерным испытаниям авария не имеет.