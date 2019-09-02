В США погиб ребенок из России

Пятилетний россиянин умер в США , сообщили американские СМИ, а российские дипломаты рассказали ТАСС, что проверяют эту информацию.

Вчера канал CBS сообщил, что позавчера ребенок, приехавший в Глостер, Массачусетс, из Москвы стал тонуть в водах Атлантического океана во время посещения пляжа вместе с дедушкой. Дед вытащил его из воды живым, но без сознания. Россиянина доставили в больницу, где и наступила его смерть.

В генеральном консульстве России в Нью-Йорке не подтвердили, что погибший мальчик — гражданин РФ. Дипломаты сообщили лишь, что сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

Они рассказали, что поддерживают связь с полицией Глостера и медицинским учреждением, в стенах которого скончался ребенок, а также заверили в своей готовности оказать его родным помощь в случае возникновения у них необходимости в ней.

В конце августа 12-летняя россиянка умерла в Турции. Вместе с родителями она отдыхала в Бодруме, во время плавания в бассейне ее рука попала в трубу насоса, вытащить ее оттуда удалось лишь через пять минут. Врачи боролись за жизнь девочки в течение 10 дней. Вчера ее тело было доставлено в Санкт-Петербург.