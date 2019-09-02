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В США погиб ребенок из России 

Рамблер + ещё 4 3 часа назад
Пятилетний россиянин умер в США, сообщили американские СМИ, а российские дипломаты рассказали ТАСС, что проверяют эту информацию.
Вчера канал CBS сообщил, что позавчера ребенок, приехавший в Глостер, Массачусетс, из Москвы стал тонуть в водах Атлантического океана во время посещения пляжа вместе с дедушкой. Дед вытащил его из воды живым, но без сознания. Россиянина доставили в больницу, где и наступила его смерть.
В генеральном консульстве России в Нью-Йорке не подтвердили, что погибший мальчик — гражданин РФ. Дипломаты сообщили лишь, что сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.
Они рассказали, что поддерживают связь с полицией Глостера и медицинским учреждением, в стенах которого скончался ребенок, а также заверили в своей готовности оказать его родным помощь в случае возникновения у них необходимости в ней.
В конце августа 12-летняя россиянка умерла в Турции. Вместе с родителями она отдыхала в Бодруме, во время плавания в бассейне ее рука попала в трубу насоса, вытащить ее оттуда удалось лишь через пять минут. Врачи боролись за жизнь девочки в течение 10 дней. Вчера ее тело было доставлено в Санкт-Петербург.
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Происшествия , Видео , Статьи , ИТАР-ТАСС , CBS , США
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