Мраморная плита с Дворца культуры убила школьника

Мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика в Самаре, он скончался, сообщает в воскресенье СУСК по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел в 15.40 (14.40 мск) 1 сентября в Кировском районе Самары. С облицовочной плиты фасада Дворца культуры с высоты 1-1,5 метра на 10-летнего ребенка обрушилась мраморная плита.
"От полученных повреждений мальчик скончался", — говорится в сообщении.
По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары начата доследственная проверка, говорится в релизе.