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В Самаре ребенок умер после падения плиты со здания Дворца культуры 

РИА Новости + ещё 16 4 часа назад
Мраморная плита с Дворца культуры убила школьника
Фото: РИА Новости
Мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика в Самаре, он скончался, сообщает в воскресенье СУСК по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел в 15.40 (14.40 мск) 1 сентября в Кировском районе Самары. С облицовочной плиты фасада Дворца культуры с высоты 1-1,5 метра на 10-летнего ребенка обрушилась мраморная плита.
"От полученных повреждений мальчик скончался", — говорится в сообщении.
По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары начата доследственная проверка, говорится в релизе.
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Происшествия , Другое , СКР , Самара
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