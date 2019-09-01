Мраморная плита с Дворца культуры убила школьника

В Самаре ребенок умер после падения плиты со здания Дворца культуры

Мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика в Самаре , он скончался, сообщает в воскресенье СУСК по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в 15.40 (14.40 мск) 1 сентября в Кировском районе Самары. С облицовочной плиты фасада Дворца культуры с высоты 1-1,5 метра на 10-летнего ребенка обрушилась мраморная плита.

"От полученных повреждений мальчик скончался", — говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары начата доследственная проверка, говорится в релизе.