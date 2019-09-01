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Пианист Куклин погиб в Москве 

Рамблер 4 часа назад
Пианист Куклин погиб в Москве
Фото: Пресс-служба НФОР
Умер известный российский музыкант Никита Куклин. О его смерти сообщает сайт Национального филармонического оркестра России (НФОР) .
«31 августа 2019 года скоропостижно ушел из жизни сотрудник НФОР, ведущий специалист по организации и планированию концертной деятельности Никита Куклин. Владимир Спиваков и весь коллектив оркестра скорбят вместе с родными и близкими своего коллеги и выражают глубочайшие соболезнования его семье» — сказано в сообщении.
По данным РенТВ, 33-летний музыкант отдыхал вечером в московской квартире с двумя знакомыми. Они употребляли алкоголь. На теле музыканта обнаружили следы побоев, но знакомые Куклина отрицают причастность к его смерти.
Пианист и организатор концертов Никита Куклин родился в 1986 году в Челябинске. Получил музыкальное образование в Московской консерватории имени П. И. Чайковского и Высшей школе музыки в Амстердаме. В январе 2017 года пришел работать в Национальный филармонический оркестр России.
Комментарии45
Происшествия , Владимир Спиваков , Москва
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