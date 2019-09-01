Пианист Куклин погиб в Москве

«31 августа 2019 года скоропостижно ушел из жизни сотрудник НФОР, ведущий специалист по организации и планированию концертной деятельности Никита Куклин. Владимир Спиваков и весь коллектив оркестра скорбят вместе с родными и близкими своего коллеги и выражают глубочайшие соболезнования его семье» — сказано в сообщении.

По данным РенТВ, 33-летний музыкант отдыхал вечером в московской квартире с двумя знакомыми. Они употребляли алкоголь. На теле музыканта обнаружили следы побоев, но знакомые Куклина отрицают причастность к его смерти.

Пианист и организатор концертов Никита Куклин родился в 1986 году в Челябинске. Получил музыкальное образование в Московской консерватории имени П. И. Чайковского и Высшей школе музыки в Амстердаме. В январе 2017 года пришел работать в Национальный филармонический оркестр России.