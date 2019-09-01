Акулы окружили «остров сокровищ» в Тихом океане

Возле необитаемого костариканского острова Кокос в Тихом океане акулы не дают подобраться людям к затерянным драгоценностям, стоимость которых оценивается в миллиард долларов. Об этом сообщает Daily Star.

Среди сокровищ могут быть золотая статуя Девы Марии в полный рост, бриллианты и сотни монет из золота и серебра. Поиск клада затруднен акулами различных видов.

Согласно легенде, клад был оставлен пиратами, которые украли его с корабля, следовавшего в 1820 году из Лимы , столицы Перу . Судно должно было перевезти драгоценности в Мексику. Разбойники напали на корабль, убили капитана, священников и солдат, похоронив всех на острове Кокос. Останки членов команды, которая должна была драгоценности, так и не нашли.

Необитаемый остров посещали охотники за сокровищами со всего мира. В 1856 году наемники, скрывавшиеся на острове Кокос от войны в Никарагуа, обнаружили небольшую часть клада. Они выкопали в пещере цепь, которая привела их к сундуку, и нашли внутри золотые испанские монеты, что стало причиной повышенного интереса к острову в дальнейшем.

Исследователи спорят по этому поводу: они не уверены, что клад может находиться именно на этом острове. Некоторые скептики полагают, что все это — приукрашенные пиратские истории.