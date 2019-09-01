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Акулы окружили «остров сокровищ» в Тихом океане 

Lenta.ru + ещё 2 9 часов назад
Возле необитаемого костариканского острова Кокос в Тихом океане акулы не дают подобраться людям к затерянным драгоценностям, стоимость которых оценивается в миллиард долларов. Об этом сообщает Daily Star.
Среди сокровищ могут быть золотая статуя Девы Марии в полный рост, бриллианты и сотни монет из золота и серебра. Поиск клада затруднен акулами различных видов.
Согласно легенде, клад был оставлен пиратами, которые украли его с корабля, следовавшего в 1820 году из Лимы, столицы Перу. Судно должно было перевезти драгоценности в Мексику. Разбойники напали на корабль, убили капитана, священников и солдат, похоронив всех на острове Кокос. Останки членов команды, которая должна была драгоценности, так и не нашли.
Необитаемый остров посещали охотники за сокровищами со всего мира. В 1856 году наемники, скрывавшиеся на острове Кокос от войны в Никарагуа, обнаружили небольшую часть клада. Они выкопали в пещере цепь, которая привела их к сундуку, и нашли внутри золотые испанские монеты, что стало причиной повышенного интереса к острову в дальнейшем.
Исследователи спорят по этому поводу: они не уверены, что клад может находиться именно на этом острове. Некоторые скептики полагают, что все это — приукрашенные пиратские истории.
Остров Кокос является прототипом острова из романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Писатель Майкл Крайтон в произведении «Парк юрского периода» описывал данный остров, изменив его название на Нублар. В 1997 году ЮНЕСКО внесла остров в список объектов Всемирного наследия.
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Комментарии1
Происшествия , Видео , В мире , Майкл Крайтон , Льюис Стивенсон , ЮНЕСКО , Лима , Перу
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