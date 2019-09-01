Дети отравились ядохимикатами в Калмыкии

Дети отравились ядовитыми химикатами в Калмыкии

Калмыкии троих несовершеннолетних госпитализировали из-за отравления ядовитыми химикатами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По словам источника, дети в возрасте от года до трех могли надышаться парами химикатов.

"Трое детей… с симптомами отравления сегодня были доставлены в Яшалтинскоую центральную районную больницу", — добавил источник.

Позднее выяснилось, что медики не смогли спасти годовалого ребенка.

Как отмечается, других детей в настоящее время эвакуировали в республиканскую больницу в Элисту. По мнению врачей, на данный момент их состояние удовлетворительное.