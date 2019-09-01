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Дети отравились ядовитыми химикатами в Калмыкии 

Газета.Ru + ещё 16 12 часов назад
Дети отравились ядохимикатами в Калмыкии
Фото: РИА Новости
В Калмыкии троих несовершеннолетних госпитализировали из-за отравления ядовитыми химикатами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
По словам источника, дети в возрасте от года до трех могли надышаться парами химикатов.
"Трое детей… с симптомами отравления сегодня были доставлены в Яшалтинскоую центральную районную больницу", — добавил источник.
Позднее выяснилось, что медики не смогли спасти годовалого ребенка.
Как отмечается, других детей в настоящее время эвакуировали в республиканскую больницу в Элисту. По мнению врачей, на данный момент их состояние удовлетворительное.
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Происшествия , Пожары , Республика Калмыкия
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