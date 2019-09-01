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Во время рэп-концерта в Германии обрушилась сцена: десятки пострадавших 

Вести.Ru + ещё 15 22 часа назад
Сцена рухнула на людей во время концерта в Германии
Фото: WAZ
В германском городе Эссене в результате обрушения сцены во время концерта рэп-исполнителей Casper и Marteria пострадали более 20 человек. Причиной обрушения конструкция стала непогода.
По данным местных спасателей, как минимум, два человека получили серьезные травмы, еще более 20 человек — легкие ранения. После инцидента концерт был остановлен, передает ТАСС.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Германия
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