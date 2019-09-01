Сцена рухнула на людей во время концерта в Германии

В германском городе Эссене в результате обрушения сцены во время концерта рэп-исполнителей Casper и Marteria пострадали более 20 человек. Причиной обрушения конструкция стала непогода.
По данным местных спасателей, как минимум, два человека получили серьезные травмы, еще более 20 человек — легкие ранения. После инцидента концерт был остановлен, передает ТАСС.
Nach einem Unwetter bei einem Konzert von @Marteria
und @CASPERxOFFICIAL in Essen sind Teile von der Bühne heruntergefallen. Nach Polizeiangaben sind drei Menschen schwer und fünf weitere leicht verletzt worden. Das Konzert ist vorzeitig beendet worden. — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) 31 августа 2019 г.