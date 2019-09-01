Ураган «Дориан» приближается к Багамским островам

Он может обрушиться на них уже сегодня, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Ранее синоптики предупредили, что стихия движется к побережью штатов Джорджия и Южная Каролина и ударит на следующей неделе.

«Дориан» в пятницу достиг четвёртой из пяти категорий опасности. Скорость ветра в его эпицентре — 215 км/ч. Во Флориде, где ждали первого удара, уже объявили режим чрезвычайной ситуации.