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Ураган «Дориан» приближается к Багамским островам 

Говорит Москва + ещё 31 12 часов назад
Ураган «Дориан» приближается к Багамским островам
Фото: ТАСС
Он может обрушиться на них уже сегодня, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Ранее синоптики предупредили, что стихия движется к побережью штатов Джорджия и Южная Каролина и ударит на следующей неделе.
«Дориан» в пятницу достиг четвёртой из пяти категорий опасности. Скорость ветра в его эпицентре — 215 км/ч. Во Флориде, где ждали первого удара, уже объявили режим чрезвычайной ситуации.
Президент Дональд Трамп сказал, что этот ураган может стать самым мощным за последние десятилетия.
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Происшествия , Погода , США , Ураган , Дональд Трамп
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