В Польше от удара молнии пострадал ребенок

В польских Татрах три человека пострадали от удара молнии

Три человека пострадали от удара молнии в польских Татрах, сообщил РИА Новости представитель охраны Татранского национального парка.

"От удара молнии пострадали женщина, мужчина и семилетний ребенок", — сказал собеседник агентства.

По его данным, женщина на время теряла сознание, а мужчина с ребенком получили не опасные для жизни травмы. Всех троих спустили с горы и отправили в госпиталь.

Это уже не первое происшествие с туристами во время грозы в Татрах — 22 августа в результате ударов молний в польских горах погибли четыре человека, в том числе двое детей. Более 100 человек были ранены, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Одним из мест, где произошла трагедия, оказалась гора Гевонт, где молния ударила в группу туристов. Спасатели отметили, что на вершине горы установлен металлический крест, в который могут ударять молнии. Также опасность представляют металлические цепи, которыми огорожены туристические тропы в районе горы.