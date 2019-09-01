15 лет после захвата заложников: в Беслане началась трехдневная вахта памяти

Беслане началась вахта памяти, которая приурочена к 15-й годовщине теракта в школе. В 2004 году в результате захвата террористами школьников погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

Траурные мероприятия продлятся в Северной Осетии три дня подряд. Начались они со звонка в школе № 1, где в 09:15 раздался первый выстрел террористов.

«Жители и гости Северной Осетии возложат цветы и венки, а вечером в память о погибших зажгут свечи. Также в стенах разрушенного спортзала совершится заупокойная литургия. В этот же день в районном доме культуры предполагается провести пресс-конференцию «Матерей Беслана». На второй день там же состоится реквием по погибшим», — отмечено в сообщении правительства региона.

Подробный план трехдневной вахты памяти опубликован на официальном сайте республики.

Пройдут траурные мероприятия и в столице России. Они запланированы на вторник, 3 сентября и приурочены к Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом.