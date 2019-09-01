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15 лет после захвата заложников: в Беслане началась трехдневная вахта памяти 

360tv.ru + ещё 16 15 часов назад
В Беслане началась трехдневная вахта памяти
Фото: РИА Новости
В Беслане началась вахта памяти, которая приурочена к 15-й годовщине теракта в школе. В 2004 году в результате захвата террористами школьников погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
Траурные мероприятия продлятся в Северной Осетии три дня подряд. Начались они со звонка в школе № 1, где в 09:15 раздался первый выстрел террористов.
«Жители и гости Северной Осетии возложат цветы и венки, а вечером в память о погибших зажгут свечи. Также в стенах разрушенного спортзала совершится заупокойная литургия. В этот же день в районном доме культуры предполагается провести пресс-конференцию «Матерей Беслана». На второй день там же состоится реквием по погибшим», — отмечено в сообщении правительства региона.
Подробный план трехдневной вахты памяти опубликован на официальном сайте республики.
Пройдут траурные мероприятия и в столице России. Они запланированы на вторник, 3 сентября и приурочены к Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом.
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Происшествия , Общество , Беслан , Республика Северная Осетия — Алания
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