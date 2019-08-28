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Девушка из России умерла в Турции в 16 лет 

News.ru 26 минут назад
Извлекли органы: врачей в Турции обвинили в убийстве россиянки
Фото: depositphotos.com
Россиянка умерла в частной клинике Турции, не дожив полтора месяца до своего 17-летия. Родители девушки уверены, что причиной гибели их дочери стали действия врачей.
Семья Ланшаковых из Красноярска поехала отдыхать в Турцию на автомобиле, на девятый день путешествия у девочки сильно заболел живот. С подозрением на инфекцию её доставили в частную клинику, где София пережила несколько остановок сердца, передаёт ТВК.
Как сообщил изданию отец 16-летней Софии, несмотря на диагноз «острый аппендицит», никто из медиков не занимался ребёнком. Единственной помощью стали капельницы и грелка, которую прикладывали к вздувшемуся животу. Через девять часов после второй остановки сердца россиянка умерла.
Родители подозревают, что врачи в Турции целенаправленно затягивали с оказанием медицинской помощи.
Это, наверное, убийство. Первый диагноз был острый аппендицит, но никто из врачей ничем не занимался — ребёнка просто убили капельницами и анализами. А ради чего? Мы сейчас читаем про такие же ситуации и есть подозрение, что всё это сделано для трансплантации органов — очень большая вероятность что наша дочь не в полном сборе вернулась домой, — сказал отец погибшей Вячеслав Ланшаков.
Каких-либо медицинских справок и результатов анализов крови Софии турецкие врачи родителям не выдали. Они показали лишь свидетельство о смерти, где написано, что россиянка скончалась от перитонита.
Семья погибшей обратилась в правоохранительные органы. СУ СК по Красноярскому краю начало проверку.
Пострадавшая в турецком отеле девочка умерла
Как писал News.ru, пострадавшая в Турции 12-летняя девочка из Петербурга умерла в лечебном учреждении. Несчастный случай произошёл 18 августа в отеле «Санхилл», где ребёнка затянуло в трубу бассейна во время купания.
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Комментарии14
Происшествия , СКР , МВД , Красноярск , Турция
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