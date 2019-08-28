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В Турции гражданин Грузии пытался ограбить россиянку, приставив нож к горлу 

News.ru 15 минут назад
Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В Турции гражданина Грузии задержали после попытки ограбления россиянки. Он испугался криков женщины и решил бежать, однако уйти далеко ему не удалось.
Инцидент произошёл 26 августа в туристической деревне Текирова в районе Кемера, сообщает газета Sabah. 25-летний Истанбул Мурсагулов пробрался на территорию пятизвёздочного отеля и постучал в один из номеров. Дверь ему открыла туристка из России. Он представился работником и сообщил о странном запахе из помещения. Россиянка впустила грузина в номер, после чего он приставил нож к её горлу и попытался украсть сумку женщины.
Туристка не растерялась и начала кричать. Испугавшись, что будет пойман, Мурсагулов сбежал. Сотрудники отеля проинформировали о случившемся местную жандармерию. Спустя примерно час правоохранителям удалось задержать мужчину. Он прятался в парке недалеко от отеля, изображая из себя отдыхающего.
Ранее News.ru сообщал, что на греческом острове Миконос неизвестные ограбили квартиру сестёр-супермоделей Беллы и Джиджи Хадид. Из-за неприятного инцидента Джиджи заявила, что больше никогда не вернётся на Миконос. Она посоветовала своим подписчикам в Instagram выбирать для отдыха более безопасные места.
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Комментарии1
Происшествия , Грузия , Турция
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