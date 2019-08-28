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«Надо как-то жить дальше»: в Турции умерла 12-летняя россиянка 

Газета.Ru + ещё 25 3 часа назад
Посольство РФ в Турции сообщило о смерти 12-летней россиянки, пострадавшей во время отдыха в местном отеле. Девочка скончалась в больнице, не выходя из комы. В настоящий момент дипведомство решает вопрос о транспортировке тела на родину. Представители посольства также пообещали внимательно следить за ходом расследования трагического инцидента, которым будут заниматься правоохранительные органы Турции.
12-летняя россиянка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, не выходя из комы. Об этом сообщили в посольстве РФ в Турции.
Как заявили в дипмиссии, сердце ребенка остановилось в университетской больнице Памуккале несмотря на предпринятые медицинским персоналом усилия.
«По информации турецких врачей, после неоднократных попыток реанимации была констатирована остановка сердца», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Анкаре.
В генконсульстве также выразили соболезнования родителям погибшей и пообещали оказать помощь в доставке тела на родину. Кроме того, российская дипмиссия обязалась внимательно следить за ходом расследования трагического инцидента, которое будут проводить правоохранительные органы Турции.
«Надеемся, что турецкое правосудие установит круг лиц, виновных в этой трагедии, и они понесут заслуженное наказание», — сообщили в посольстве.
Информацию о смерти девочки также подтвердили ее родители. Отец ребенка обратился ко всем неравнодушным в своем аккаунте в социальной сети «Вконтакте». «В начале четвертого умерла. Спасибо за помощь, за поддержку. Надо как-то жить дальше», — написал мужчина.
За день до смерти 12-летней россиянки ее родители приняли решение отказаться от транспортировки дочери в Санкт-Петербург, сообщало издание «Фонтанка». Как отмечал ее отец, они с женой хотели дождаться улучшения состояния дочери.
«Мы с женой приняли решение не рисковать и пока остаться здесь. При перелете очень высок риск потерять дочку», — заявлял мужчина. Он также отмечал, что туроператор обеспечил им с женой проживание в Турции еще на неделю.
Состояние подростка ухудшалось с каждым днем — 27 августа у нее началась субфебрильная лихорадка, сообщили журналистам в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга. Тогда же врачи поддержали решение родителей оставить девочку в Турции, заявив, что транспортировка может вызвать определенные риски.
Несчастный случай с россиянкой произошел 18 августа в отеле «Санхилл» в городе Бодрум. В тот день руку ребенка засосало в трубу бассейна — девочка не могла выплыть на поверхность в течение 10 минут.
На помощь бросились отдыхающие, однако освободить ее удалось только после того, как насос наконец был отключен. После случившегося девочка была доставлена в больницу в критическом состоянии. Как позже сообщили российским коллегам турецкие врачи, она четыре раза пережила клиническую смерть.
Тогда о транспортировке ребенка не могло идти и речи — врачи не могли перевозить ее даже в пределах стационара, рассказывал журналистам главный внештатный детский специалист комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов.
Российские медики, которые внимательно следили за тем, что им сообщали турецкие коллеги, уже через несколько дней после происшествия заговорили о том, что шансов на выживание у ребенка немного. Такого мнения придерживался руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вячеслав Афончиков.
Он объяснял, что состояние девочки осложнялось тем, что она провела под водой много времени — за это время у нее развилось кислородное голодание, которое могло поразить кору головного мозга.
«Я могу сказать, что если нехватка кислорода довела девочку до остановки сердца, то шансов выжить и полностью восстановиться у нее, к сожалению, немного. Тем более ей 12 лет — в этом возрасте мозг уже не так пластичен и, соответственно, шансы уменьшаются еще», — рассказывал специалист сайту kp.ru.
На данный момент турецкая полиция уже задержала сотрудников отеля «Санхилл», в бассейне которого произошла трагедия, унесшая жизнь россиянки. Как сообщила РИА «Новости» пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова, задержанные находятся под подпиской о невыезде. Рассмотрением дела по факту причинения вреда ребенку занимается прокуратура Бодрума.
При этом сам управляющий отеля Sunhill свою причастность к смерти девочки признавать не намерен — мужчина заявил полицейским, что вина в случившемся лежит исключительно на ее родителях, которые не уследили за дочерью.
По словам поляка Томаша Гручальского, участвовавшего в спасении девочки, управляющий рассказал свою версию случившегося во время дачи показаний в полиции. При этом никаких указателей на запрет купания детям рядом с бассейном не стояло, отмечает турист.
«Этот насос может легко «засосать» и взрослого, потому что диаметр трубы — 25 см, и она ничем не прикрыта», — написал мужчина на сайте отзывов TripAdvisor, подчеркнув, что отель по-прежнему принимает посетителей.
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Комментарии
Происшествия , Видео , Статьи , Владимир Копылов , Ирина Касимова , Вячеслав Афончиков , Фонтанка.Ру , РИА Новости , Анкара , Турция
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