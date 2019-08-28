Пострадавшая в турецком отеле девочка умерла

СМИ: пострадавшая в бассейне в Турции девочка из России умерла

Девочка из Санкт-Петербурга, которая пострадала в бассейне на отдыхе в Турции, скончалась в больнице. Об этом сообщил ее отец и поблагодарил всех, кто в эти дни оказывал помощь и поддержку семье.

Напомним, 12-летняя девочка пострадала в бассейне отеля в Турции, где ей засосало руку в трубу на его дне. Ее состояние постоянно находилось на критической отметке: при первой попытке переключить пострадавшую на новый аппарат ИВЛ у девочки упало артериальное давление и ухудшилась вентиляция легких.

Российские врачи тогда дали свое разрешение на перелет на родину, но предупредили о возможных рисках для здоровья девочки.