Пострадавшая в турецком отеле девочка умерла

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СМИ: пострадавшая в бассейне в Турции девочка из России умерла 

ТК «Звезда» 1 час назад
Девочка из Санкт-Петербурга, которая пострадала в бассейне на отдыхе в Турции, скончалась в больнице. Об этом сообщил ее отец и поблагодарил всех, кто в эти дни оказывал помощь и поддержку семье.
Опасный бассейн: в Турции борются за жизнь девочки из России
Напомним, 12-летняя девочка пострадала в бассейне отеля в Турции, где ей засосало руку в трубу на его дне. Ее состояние постоянно находилось на критической отметке: при первой попытке переключить пострадавшую на новый аппарат ИВЛ у девочки упало артериальное давление и ухудшилась вентиляция легких.
Российские врачи тогда дали свое разрешение на перелет на родину, но предупредили о возможных рисках для здоровья девочки.
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Происшествия , Видео , Санкт-Петербург , Турция
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